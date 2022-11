Valence-en-Poitou : les communes lancent des ateliers de décorations plus écologiques

Des guirlandes lumineuses vont éclairer le centre-ville de Vaux, Couhé, Ceaux-en-Couhé, Châtillon, et Payré, seulement les trois semaines avant Noël. Pour compenser, la mairie investit dans des décorations plus écologiques: des rennes et des sapins en bois, avec à leurs pieds, des cadeaux entièrement emballés de papier recyclé. C'est le pari relevé de la commune mère Valence-en-Poitou (Vienne) cette année, avec la première édition de ces ateliers de décoration.

Animer sans trop dépenser

A l'intérieur de l'ancien atelier municipal, un samedi par mois, des bénévoles participent à la fabrication de petites saynètes pour animer sans trop dépenser. "16.000 euros de budget cette année", livre Wilfried Paradeau, l'adjoint aux finances, pour remplacer les ampoules LED des guirlandes, et investir dans ces objets recyclés. En tout, la commune souhaite économiser 15% de sa facture totale d'énergie l'année prochaine.

Un renne en bois va bientôt voir le jour. © Radio France - Sarah D'hers

"Personne ne comprendrait qu'on illumine la commune à chaque heure du jour et de la nuit avec l'argent public", renchérit l'élu poitevin. Sylvie est fière de donner un coup de main, elle qui n'a jamais acheté de guirlandes pour son sapin. "Les générations précédentes étaient très économes__, on devrait faire pareil", estime l'habitante retraitée, en espérant que ces initiatives plus écologiques continuent.