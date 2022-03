Valence : la grogne se poursuit chez Thales pour le 8e jeudi consécutif

Un 8e jeudi noir de la colère chez Thalès à Valence

Les salariés, d'un des leaders mondiaux des équipements pour l'industrie de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité, se sont rassemblés devant l'entrée du site de Valence ce jeudi midi pour réclamer à nouveau une augmentation des salaires de 4%. Une juste récompense selon eux car dans le même temps, la direction annonce des résultats records réalisés par l'entreprise. "J'ai plus l'impression de travailler pour les actionnaires de Thalès que pour l'entreprise elle-même" explique un salarié. Selon les syndicats, plus de 500 millions d'euros de dividendes vont être versés cette année aux actionnaires alors qu'une enveloppe de 40 millions d'euros est consacrée au personnel. " Le compte n'y est pas" expliquent les représentants de la CGT ou encore de la CFE-CGC.

L'hélicoptère emblématique de Thalès à Valence © Radio France - Valéry Lombardo

Thalès emploie près de 500 personnes sur son site à Valence, près de 35 mille en France.