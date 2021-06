Valence : la levée du couvre-feu réjouit les patrons de bar

"C'est une très bonne nouvelle, la fin du couvre-feu, ça nous laissera plus de temps pour fermer, on va pouvoir retravailler normalement, avec nos horaires habituels, jusqu'à 2h du matin, le service sera plus fluide", se réjouit Amel Mecheri, patron du bar La Bastille à Valence. Dès ce soir, le couvre-feu en vigueur depuis 9 mois en France prendre fin ! Il sera possible de rester dehors aussi longtemps qu'on le souhaite.

La mesure est prise avec quelques jours d'avance : le calendrier initial du déconfinement progressif prévoyait une fin du couvre-feu le 30 juin, mais les chiffres de l'épidémie sont bons et permettent une accélération du déconfinement. "Les gens sont contents, il y avait un vrai manque", note Amel Mecheri. "De toutes façons, on le voyait bien le soir : ils trainaient au maximum parce que c'est toujours frustrant de devoir rentrer quand on n'a pas envie."

A quelques pas de la Bastille, place des Clercs, Rodolphe Perret, patron du bar-brasserie l'Etage, partage le même avis : "On va peut-être enfin sortir du Covid et reprendre et reprendre nos activités normales ! Déjà 23h c'était bien, mais le deuxième service, pour nous qui sommes aussi restaurateurs, c'était compliqué. La fin de ce couvre-feu, c'est une libération !"

"On a que des bonnes nouvelles en ce moment !" se réjouit Idir Almaboudi, gérant du bar Le XV, place des Clercs. "Avec le couvre-feu à 23h, il y avait toujours un petit coup de bourre à la fin, de la frustration, alors que les gens auraient envie de rester toute la nuit ! Là, on va pouvoir servir plus longtemps, ce sera mieux niveau chiffre d'affaire."

Moins d'engouement pour la fête de la musique

Une levée du couvre-feu qui intervient à la veille de la fête de la musique, lundi 21 juin. Un évènement qui ne devrait pas faire beaucoup danser, dans les rues de Valence : la ville a décidé de ne rien organiser pour éviter les regroupements. Jeudi 17 juin, la ministre de la Culture, Jocelyne Bachelot, a pourtant annoncé un assouplissement du protocole : les mini-concerts dans les bars et les restaurants sont autorisés.

Mais la bonne nouvelle arrive un peu trop tard pour que les bars puissent s'organiser. "C'était trop compliqué de à organiser : les gens doivent rester assis et si il y a des gens qui passent dans la rue et qui s'arrêtent pour écouter, on doit leur demander de partir, c'est pas notre rôle de faire la police, alors on préfère ne rien faire", explique Idir Almaboudi.