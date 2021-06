Valence : la restauration recrute, 200 offres proposées sur une journée

Une journée pour tenter de remplir les cuisines...de personnel. Les restaurateurs ont beaucoup de mal à recruter depuis leur réouverture. C'était - on l'avait presque oublié avec la gifle reçue à Tain-L'Hermitage - le thème de la visite d'Emmanuel Macron dans la Drôme le 8 juin.

Trois semaines plus tard : action - réaction. Le 333, qui regroupe plusieurs associations pour l'emploi à Valence, a organisé ce mardi 29 juin une journée job dating. 119 personnes, plus ou moins jeunes, ont poussé les portes d'entrée. Preuve qu'il reste encore des volontaires et ce qui tend à rassurer Bastien Bellamy de la société Du Soleil dans la cuisine : "En une semaine, normalement les dix postes partent. Là, en quatre semaines, nous n'avons reçu aucun mail".

CV à la main, Jonah, 22 ans, recherche un CDI, soit comme équipier, soit "en poste de cuisine avec des formations qui vont avec". "Mais vous êtes allés voir les organismes de formation à l'étage ?", lui demande Marie-Chantal Sauzet, directrice de l'association La plateforme emploi. Elle estime cette journée très importante : "Les restaurateurs nous ont fait remonter les problèmes de recrutement, tant en saisonnier que dans la vie courante".

Selon Vincent Panisset, le directeur de Pôle emploi en Drôme et en Ardèche, le secteur de la restauration est en tension régulièrement mais il l'est d'autant plus cette année. Rien que sur la journée du 29 juin, plus de 200 offres étaient proposées.