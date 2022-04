Valence : le jardin potager solidaire de la Banque alimentaire sort de terre

Pour pallier le manque de fruits et légumes collectés auprès des grandes surfaces, la Banque alimentaire Drôme-ardéchoise est en train de créer son jardin potager solidaire sur le plateau de Lautagne au sud de Valence. Il sera aussi un outil de pédagogie et de réinsertion sociale.

La Banque alimentaire de Drôme-Ardèche fait sortir de terre son jardin potager solidaire au sud de Valence sur le plateau de Lautagne. Le terrain de 1600 m² prêté par la ville de Valence est encore en travaux. Une serre est notamment en train d'être construite. Les premières plantations ont déjà été effectuées, on y retrouve des fraisiers, de la mâche ou des pieds de salade. Mais le site sera également abrité du vent par une haie. En tout 7000 plants sont en terre.

Premier objectif du jardin potager, combler la baisse de dons en fruits et légumes des grandes surfaces. En effet selon Michèle Ravelli, chargée de communication au sein de la Banque alimentaire de Drôme-Ardèche " les grandes surfaces essaient de plus en plus de tout vendre. Depuis l'instauration des stands de produits à dates courtes, nous collectons de moins en moins de denrées". La solution c'était donc de créé ce jardin potager pour permettre à terme d'apporter fruits et légumes de qualité et garantis sans pesticides aux 15 à 18 000 bénéficiaires répartis sur les deux départements.

La Banque alimentaire de Drôme-Ardèche fait sortir de terre son jardin potager solidaire. © Radio France - Erwan Chassin

Le deuxième objectif c'est celui de la pédagogie et la réinsertion sociale. Les bénéficiaires parfois isolés peuvent trouver ici un lieu de détente et de socialisation. Ils peuvent travailler main dans la main avec les bénévoles de l'association à la vie du site. De plus, les enfants des écoles et ceux des IME - Instituts médicaux éducatifs - peuvent être accueillis pour découvrir la vie d'une plante par exemple et comment en prendre soin. Louise Buchaillard, maraichère encadrante, en plus de veiller au développement des plantes, s'occupe également d'apporter l'aspect pédagogique sur le site.

Le jardin portager a pu bénéficier de l'appui de partenaires comme la ville de Valence, le Crédit agricole ou du Gouvernement via le plan France relance pour faire naître le projet mais la Banque alimentaire est encore à la recherche de financement supplémentaires et de bénévoles.