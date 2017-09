Valence : le nouveau Decathlon de 4000 m2 ouvrira le 8 novembre

Un magasin deux fois plus grand, avec quatre fois plus de places de parking ! Le nouveau Decathlon ouvrira ses portes, comme prévu, le 8 novembre prochain à Valence 2. Il viendra remplacer l'actuel, situé sur le plateau des couleurs.

A Valence, le nouveau magasin Decathlon ouvrira ses portes le 8 novembre prochain, à côté de Géant Casino, à Valence 2. Les travaux démarrés en janvier dernier seront bien terminés en novembre. Il viendra remplacer l'actuel Decathlon situé à 1,5 km, sur le plateau des couleurs.

"On passe de 1.900 à 4.000 mètres carrés"

L'intérieur du futur magasin Decathlon à Valence 2, dans la Drôme. - Decathlon

C'est une petite révolution, "un chef d'oeuvre architectural" assure Elie Bejat, le directeur du Decathlon de Valence. "On va doubler la superficie du magasin, on va passer de 1.900 à 4.000 mètres carrés". "Ce sera le deuxième magasin de France avec une structure sur pilotis, le parking sera sous le magasin et on aura une terrasse avec une vue sur l'Ardèche absolument incroyable".

25 % de produits en plus seront vendu dans ce nouveau magasin. Il y aura également des espaces de découverte pour les clients. "On aura un terrain de pétanque sur la terrasse et différents espaces dans le magasin qui vont procurer de l'émotion aux clients".

Un parking quatre fois plus grand

L'intérieur du magasin sera plus confortable pour le personnel et les clients mais l'extérieur sera aussi bien plus fonctionnel. "On va passer de 80 places, ce qui était très insuffisant, à 400 places de parking" explique Elie Bejat.

"Ce sera bien plus pratique pour les clients lorsqu'ils viendront faire leurs chats dans notre magasin."

Ce nouveau Decathlon fera le double de l'actuel magasin. Copier

Ce nouveau magasin Decathlon à Valence coûte neuf millions d'euros à l'enseigne.

17 employés encore à recruter

Pour faire tourner ce magasin bien plus important, le directeur du Decathlon a besoin d'une vingtaine d'employés supllémentaires. Certains ont déjà été recrutés mais il en manque encore dix-sept.

"Je cherche encore à recruter 17 personnes, en CDI, en temps plein, partiel et en alternance" explique Elie Bejat. "Nous cherchons un responsable de rayon, trois alternants et treize vendeurs, sur tous les sports : badminton, pêche, chasse, running, natation, ski, ou encore natation".

Elie Bejat : "nous cherchons encore à recruter dix-sept personnes". Copier

Si vous êtes intéressé, pour postuler il faut déposer son CV à l'actuel Décathlon, sur le plateau des couleurs à Valence.