Valence : le restaurant le Nautic bientôt racheté par le gérant de Chez Fonfon

Du port de Marseille à celui de l'Epervière à Valence, il n'y a qu'un pas. Le propriétaire du restaurant Chez Fonfon, célèbre pour sa bouillabaisse, dans la cité phocéenne, devrait racheter le Nautic, le restaurant de bord du Rhône. L'ouverture du nouvel établissement est programmée pour la mi-mai.

On pourra bientôt manger une bonne bouillabaisse au port de l'Epervière, à Valence. Le restaurant le Nautic est en passe d'être racheté par le propriétaire de Chez Fonfon, le célèbre restaurant marseillais. La vente du fond de commerce doit se faire dans les prochaines semaines.

"On avait été contacté il y a trois ou quatre ans pour réaliser cette opération", confie Alexandre Pinna, le gérant de Chez Fonfon. "Mais nous n'étions pas prêts à nous expatrier. C'est le cas aujourd'hui, donc on a foncé."

"On va essayer d'apporter une touche marseillaise à Valence" - Alexandre Pinna, le gérant de Chez Fonfon.

Le nouvel établissement devrait ouvrir aux alentours de 15 mai. Une ambiance du Sud bien sûr, dans un style bistrot et plus abordable que le restaurant du Vallon des Auffes. "Il y aura bien sûr la bouillabaisse, parce que c'est le plat phare du restaurant", poursuit Alexandre Pinna. "On va essayer d'apporter une touche un peu plus poisson, plus marseillaise à la ville de Valence."

Côté personnel, le gérant devrait faire venir certains de ses employés de Marseille, mais les autres seront recrutés en local. Des postes de serveurs, de cuisiniers... pour une douzaine d'embauches au total.