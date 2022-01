Valence : le retour du télétravail est "catastrophique" pour les restaurateurs

Depuis le retour du télétravail lundi 3 janvier, à la pause repas les clients se font rares dans les restaurants de Valence. Une baisse de fréquentation dramatique pour certains établissements où plus de la moitié des clients ne viennent plus déjeuner.

Au restaurant Les Halles à Valence, Abdelkader Sidi patiente derrière son bar. D'ordinaire, il sert près de 80 couverts le midi, mais depuis lundi 3 janvier et le retour du télétravail, à peine cinq clients passent chaque jour la porte de son restaurant. "C'est une catastrophe. On est deux, et en cuisine ils attendent, c'est un restaurant fantôme. Alors bon, on fait le ménage..."

En face de la gare, Pascale Tenneroni, la gérante de La Brasserie du siècle dit enregistrer une baisse de 30%. Elle qui a l'habitude d'accueillir les salariés de la SNCF et les travailleurs du centre ville pour le repas de midi constate bien les effets du télétravail.

J'ai perdu 50% de ma clientèle. Le mois de janvier va être long - Christophe, le gérant du Briand

Comme l'explique Christophe Chateau, le gérant du Briand : "Avant l'obligation du télétravail en décembre, ce n'était pas incroyable mais les gens venaient manger... Là, il n'y a plus personne. J'ai perdu 50% de ma clientèle. Le mois de janvier va être long."

Les tables restent pour la plupart vides à la Brasserie du siècle comme partout © Radio France - Léa Bouvet

Même dans les plus gros restaurants, comme Le Grand Café, la baisse de fréquentation est remarquable : cinquante couverts en moyenne le midi contre 120 pendant la période de fêtes. Les employés des banques des alentours qui avaient l'habitude de manger ici travaillent désormais de chez eux. Ce jeudi midi, les quelques habitués, souvent retraités, sont un peu seuls dans la grande salle.

On reste ouvert pour rester ouvert. J'aurais préféré que le gouvernement nous ferme. On aurait eu des aides ! - Abdelkader, le gérant des Halles

Tous s'inquiètent pour leurs finances. Pour Abdelkader Sidi, la situation devient critique. A la tête de cet établissement depuis trois ans, il en vient à penser à revendre son restaurant. "Si demain l'occasion se présente je crains qu'on soit vendeur. Mais en ce moment qui va acheter un restaurant ? Pourtant il va bien falloir que l'on trouve une solution pour rebondir."

Avec trop peu de clients et des charges qui, elles, ne baissent pas, il dit ouvrir à perte cette semaine. Une situation qui l'inquiète. Il en vient même à regretter que le gouvernement n'ait pas tout simplement ordonné la fermeture des restaurants, "au moins on aurait pu toucher des aides, ça aurait été moins pire."