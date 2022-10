Valence - Manif pour les salaires : une centaine de personnes devant la Préfecture

C'est la 3e journée de grève et de mobilisation depuis la rentrée à l'appel de la CGT pour demander une hausse des salaires. Journée d'action peu mobilisatrice en pleines vacances scolaire et en l'absence de participation d'autres syndicats. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi après-midi devant la Préfecture à Valence, une trentaine ce jeudi matin à Privas. D'autres rassemblements sont prévus à Montélimar, Annonay et Aubenas. "L'objectif de cette journée est de maintenir la pression sur le gouvernement et de préparer la prochaine grosse journée de mobilisation le 10 novembre" explique Mathieu Jardin secrétaire général de la CGT dans la Drôme.

