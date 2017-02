Valence : mouvement de grève chez Thales Avionics

Mouvement de grève, ce jeudi matin, chez Thales Avionics, le premier employeur privé de Valence. Près de 80 des 570 salariés ont débrayé, pendant une heure, pour dénoncer des augmentations de salaire en baisse alors que les dividendes versés aux actionnaires augmentent d'après les syndicats.

Mouvement de grève, ce jeudi matin, chez Thales Avionics, à Valence. L''entreprise qui fabrique des systèmes de navigation pour avion est le premier employeur privé sur Valence. La plupart des salariés sont des cadres et se mettent rarement en grève. "Mais là, les salariés n'en peuvent plus et dénoncent une injustice" explique Guillaume Smietanski de la CGT.

"Les bénéfices partent dans les poches des actionnaires"

Mouvement de grève, ce jeudi matin, chez Thales Avionics à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce mouvement de grève est national à l'appel de l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SUPPER, CFE-CGC). Sur le site valentinois, près de 80 des 570 salariés ont débrayé, pendant une heure ce jeudi matin, pour demander des augmentations de salaire plus importantes. "Ça fait cinq ans qu'il n'y a pas eu une telle mobilisation dans l'entreprise" explique Guillaume Smietanski.

"Les salariés n'ont que les miettes !"

"L'augmentation de nos salaires est en baisse, la direction ne veut pas nous accorder plus de 2% cette année, alors que les actionnaires touchent toujours plus de dividendes, des sommes incroyables" explique Claude Godart, délégué CFDT sur le site de Thales Avionics à Valence.

"Il faut qu'on travaille comme des fous pour que les actionnaires s'en mettent plein les poches !"

Claude Godart, délégué CFDT sur le site valentinois de Thales Avionics. Partager le son sur : Copier

Des menaces sur l'emploi d'après la CGT

Mouvement de grève, ce jeudi matin, chez Thales Avionics à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

D'après la CGT, certains départs se sont pas remplacés sur le site de Valence. "Certains départs de CDI ne sont pas remplacés ou remplacés pr des emplois précaires, des intérimaires ou des CDD" déplore Guillaume Smietanski.

Contactée, la direction du site valentinois de Thales Avionics ne souhaite pas s'exprimer.