Valence-Romans : plus de 5000 offres d'emplois dans l'agglomération publiées jeudi

Au total ce sont 5.150 offres d'emplois qui sont mises sur la table. Ou plutôt en ligne. Dans tous les cas, c'est un record pour le "marché de l'emploi" organisé traditionnellement au parc des expositions de Valence. Cette année en raison de la crise sanitaire, le forum se déroulera de façon 100% digital et pendant 30 jours au lieu d'un seul.

1400 propositions de plus qu'en 2019

Contre toute attente en rasion du Covid-19, le "marché de l'emploi" fera encore mieux qu'en 2019 avec 1.400 annonces de recruteurs supplémentaires. Par rapport à l'année dernière, c'est même 43% de plus.

"On a la chance d'avoir une agglomération qui offre une diversité au niveau de l'emploi et donc des secteurs." - Sylvain Fauriel, élu à l'agglomération de Valence-Romans, chargé de l'emploi.

D'après une étude, l'agglomération de Valence-Romans fait partie des 16 territoires de France souffrant le moins de la crise sanitaire explique Sylvain Fauriel, conseiller communautaire délégué et chargé de l'emploi à l'agglo. "On a la chance d'avoir une agglomération qui offre une diversité au niveau de l'emploi et donc des secteurs" se réjouit l'élu, "alors que vous avez des territoires en France qui vivent par exemple à 90% de l'aéronautique, donc nous on a cet avantage".

24 secteurs d'activités, 230 employeurs inscrits

Parmi les récruteurs, le studio de dessins animés TeamTo à Bourg-Lès-Valence par exemple, n'a jamais eu autant de travail. "J'ai besoin d'informaticiens, j'ai besoin d'encadrants, dans deux ans on doit être 400 sur le site à peu près" détaille la directrice Carole Toledo, contre environ 200 actuellement. La crise sanitaire a accentué la demande des diffuseurs comme la plateforme Netflix.

Si le studio drômois propose des CDDU, soit des contrats à durée déterminé d'usage, environ 80% des offres d'emplois sur le site sont des CDI assure Sylvain Fauriel, élu à Valence-Romans agglomération. "L'objectif bien évidemment c'est de former des gens durablement" explique Jean Pierre Cheval, président du groupe de travaux publics Cheval à Bourg de Péages. Alors que tous les métiers dans son entreprise et dans le secteur dit-il "sont en tension", il y a "un vrai problème de mise en relation entre l'offre et la demande" d'après le patron. Jean Pierre Cheval se réjouit donc de la mise en place de cette plateforme inédite, "qui va permettre de nous faire converger les uns vers les autres".