Valence : une soixantaine de gilets jaunes de retour sur le rond-point en face du KFC

Ils étaient une soixantaine à braver le froid et la brume pour se rassembler sur le rond-point face au KFC de Valence, au sud de la ville. Trois ans après sa naissance, le mouvement des gilets jaunes se remobilise et espère voir grossir ses troupes d'ici à l'élection présidentielle, en avril prochain. "C'est un renouveau ! Vous verrez d'ici aux élections, ça va prendre de l'ampleur. Là ce n'est que je début, ça vient de repartir, samedi prochain, on sera là et il y aura plus de monde", promet Frédéric, gilet jaune depuis le début du mouvement.

Il explique l'absence de mobilisation des derniers mois par la crise sanitaire. "Mais là, l'essence augmente, le gaz, l'électricité, l'alimentation, les transports… tout augmente sauf les salaires, qui ne bougent pas. On perd du pouvoir d'achet. Les 100 euros qu'ils nous donnent c'est de la gnognotte pour six mois d'hiver, on paye déjà plus de 100 euros tous les mois, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles !"

Frédéric est retraité, il était aide-soignant et ne touche que 1 000 euros de retraite par mois "Quand il faut payer le loyer, les assurances, les factures, ça devient impossible. Macron à du souci à se faire d'ici la présidentielle."

"Il faut se révolter pour qu'on nous entende"

David va plus loin : "Je ne suis pas pour la violence, mais je pense qu'il va falloir une guerre. Quand on manifeste, rien ne bouge. Il faut se révolter pour qu'on nous entende", affirme ce gilet jaune de la première heure. _"_Moi, je demande le RIC, le Référendum d'initiative citoyenne, avec des gens pour contrôler. Comme ça, si les politiques ne font pas leur travail, ils dégagent. On nous vire bien, nous !"

Dans les rangs des gilets jaunes ce samedi après-midi, peu de jeunes. Incompréhensible pour Marion, 24 ans, étudiante dans le social : "J'aimerais que la jeunesse nous rejoigne. On est peu de jeunes mobilisés alors qu'on a plus de poids pour faire comprendre au gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos sociétés actuelles ! Jusqu'où on va accepter ? J'en tremble, ça me prend aux tripes ! Chez les jeunes aujourd'hui, y a une forme de résignation, on se fraye un chemin dans la société, c'est chacun pour soi. Si on réussit tant mieux, les autres on s'en fiche."

Elle compte bien se mobiliser à nouveau la semaine prochaine, comme tous les gilets jaunes présents ce samedi, avec l'espoir que le mouvement se relance.