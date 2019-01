Valentigney adopte à son tour le "Fil d'Ariane" pour les personnes âgées isolées

Juliette Pahin 91 ans reçoit la visite de la directrice du CCAS, Valérie Gazeau, de l'adjointe au maire, Annie Perrin et de la responsable du Lions Club, Nelly Rigault

Pourquoi le frigo ? Parce qu'on le trouve facilement dans tous les logements. Tout simplement. Un autocollant collée sur le porte du réfrigérateur informe les services de secours (pompiers, ambulanciers, médecins urgentistes) de la présence de la petite boite baptisée "Fil d'Ariane". A l'intérieur se trouve une fiche qui centralise les informations médicales essentielles concernant la personne qui habite le logement. Indispensable en cas d'urgence.

L'opération est soutenue par les deux Lions Club du Pays de Montbéliard. 5000 de ces boîtes sont en cours de distribution dans l'agglomération. Déjà, 18 communes ont été servies. Montbéliard, Audincourt, Bethoncourt, Grand Charmont. Et depuis la semaine dernière : Valentigney. Les centre communaux d'action sociale font le lien vers les personnes isolées.

"Aujourd'hui, la population française vieillit. Et ces anciens vivent seuls. Lorsque survient un problème, les secours sont en manque d'information, sur les traitements, les antécédents. Ce "Fil d'Ariane" veut y remédier" explique Nelly Rigault, l'une des responsables du Lions Club Comtesse Henriette à Montbéliard qui conduit l'opération. "Il a fallut mener un gros travail d'information également à destination des services de secours pour les sensibiliser à la possible présence de ces boites dans les frigo des personnes isolées".

La ville de Valentigney compte 1600 personnes âgées de plus de 70 ans. Et 110 personnes âgées de plus de 90 ans.

