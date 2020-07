Valentigney : Peugeot Japy en redressement judiciaire, trois repreneurs potentiels

Le sous-traitant automobile Peugeot Japy, qui emploie 245 salariés à Valentigney près de Montbéliard (Doubs), a été placé mardi en redressement judiciaire. Les employés vont pouvoir toucher leurs salaires, non versés, de juin.

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce mardi le redressement judiciaire de l'équipementier Peugeot Japy, avec une période d'observation de six mois, a-t-on appris de sources syndicales. Le groupe Farinia, l'actuel propriétaire, avait déposé le bilan début juin. Avec cette mise en redressement judiciaire, Peugeot Japy évite ainsi la liquidation.

Ce redressement devrait permettre entre autres de débloquer les salaires qui étaient gelés depuis début juin. Le redressement permet de recourir au fond de garantie des AGS (système de garantie des salaires). La procédure doit aussi permettre un plan de reprise de l'entreprise.

Chute du chiffre d'affaires

Depuis deux ans, le chiffre d'affaires de Peugeot Japy a chuté de 95 millions à 35 millions d'euros et ses effectifs sont passés de 500 salariés permanents et intérimaires à 245, uniquement permanents, à la suite de la suppression d'une trentaine de CDI et du renvoi de tous les travailleurs temporaires, a rappelé Marc Sivric, délégué FO à l'AFP.

L'entreprise va perdre deux de ses principaux clients, qui représentaient la moitié du chiffre d'affaires : General Motors dès à présent et Bosch dans les prochains mois. "Farinia "n'est pas parvenu à en faire rentrer d'autres", alors qu'il a investi 12 millions d'euros pour la modernisation du site, ont relevé les représentants FO et CFE-CGC.

Fin des contrats avec PSA en avril 2021

Cette situation fait du groupe PSA le "client à 90 %" de Peugeot Japy Technologies qui fournit notamment ses usines de Valenciennes (Nord), Metz-Trémery (Moselle) et Aspern, un site Opel en Autriche, ont ajouté les syndicats. Les contrats avec le constructeur français arrivent à échéance en avril 2021, si bien que "le sort de l'entreprise est entre ses mains", ont estimé Marc Sivric et Dany Beugin, autre représentant FO.

Trois offres de reprise ?

Selon les représentants syndicaux, trois "marques d'intérêt" pour une reprise ont été annoncées mardi à l'audience au tribunal de commerce, qui émanent respectivement du sous-traitant automobile GMD, du directeur de l'usine Thierry Chevrier et de l'entrepreneur Jérôme Rubinstein.

Fabricant d'éléments de boîtes de vitesse, Peugeot Japy Technologies avait été racheté en 2018 par Farinia, un groupe de forge et fonderie, auprès de l'équipementier automobile Maike Automotive au moment où celui-ci s'est écroulé.

Peugeot Japy emploie 245 salariés à Valentigney, près de Montbéliard. Bien qu'elle porte toujours le nom de la famille Peugeot qui l'a fondée en 1830, l'entreprise n'a plus de lien capitalistique avec elle depuis le début des années 2000.