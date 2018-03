Plus de 500 personnes se sont réunies samedi devant l'usine Peugeot-Japy de Valentigney, pour soutenir les salariés du site. L'équipementier automobile est en redressement judiciaire. L'un des repreneurs potentiels de l'usine prévoit de licencier 28 employés.

Valentigney, France

Ils se sont réunis pour dire non au plan de Farinia, l'un des repreneurs potentiels de l'usine Peugeot-Japy à Valentigney. Plus de 500 personnes se sont retrouvées samedi après-midi devant les grilles de l'usine. Syndicalistes, habitants, mais aussi élus du Doubs et du Territoire de Belfort rejettent ce plan qui prévoit le licenciement de 28 salariés. Au total, une vingtaine d'élus étaient présents, aux côtés des salariés.

Aux côtés des salariés de Peugeot JAPY a Valentigney pour préserver les emplois lors de la reprise de l’entreprise. pic.twitter.com/xqiFwTGkkH — Ian Boucard (@IanBoucard) March 10, 2018

Toute une région concernée

Les habitants de Valentigney, mais aussi des communes situées à proximité, étaient également présents. Car derrière les quelques 500 employés de Peugeot-Japy (en comptant les contrats intérimaires), ce sont de nombreuses familles qui pourraient être touchées.

"C'est important de se mobiliser pour le bassin de l'emploi dans le Pays de Montbéliard. D'autant que ça n'est pas la première fois qu'une entreprise de la région est menacée par un repreneur" - Christiane, habitante d'Hérimoncourt.

Des acquis sociaux remis en question

Le projet de reprise de Farinia prévoit non seulement des licenciements mais aussi, selon les syndicats de Peugeot-Japy, une remise en cause de certains acquis sociaux : diminution des RTT, ou encore baisse possible des salaires.

Deux repreneurs potentiels

L'avenir du site de Peugeot Japy a Valentigney sera décidé le 15 mars prochain. Le tribunal de commerce de Grenoble tranchera entre deux repreneurs potentiels : Farinia, dont le plan inquiète syndicats et élus, et 4AIndustrie, qui s'est engagé à reprendre l'ensemble du personnel.