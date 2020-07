Valérie Beausert-Leick en appelle au gouvernement dans le dossier de la cristallerie de Baccarat

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Valérie Beausert-Leick prend position dans le dossier de la cristallerie Baccarat. La nouvelle présidente du département a rencontré l'intersyndicale de l'entreprise qui alerte sur le manque d'investissements dans cette entreprise du patrimoine qui emploie 500 personnes en Meurthe-et-Moselle et existe depuis le 18e siècle. Baccarat, racheté par un fonds chinois (Fortune Fountain Capital, FFC) il y a deux ans, mais qui n'a pas mis en place les investissements nécessaires et promis d'après les syndicats. Valérie Beausert-Leick a envoyé un courrier au ministre de l'économie Bruno Le Maire et à la secrétaire d'Etat à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher pour les alerter sur la situation de ce fleuron de l'économie lorraine.

à lire aussi Inquiétudes sur l'avenir de la Cristallerie de Baccarat

"Faire pression collectivement"

Il faut que l'Etat s'intéresse de plus près à la situation pour Valérie Beausert-Leick :

"Quand l'entreprise a été rachetée par FFC, nous étions tous optimistes or il s'avère que les investissements n'ont pas été réalisés et il y a de l'atermoiement au niveau de la direction. Nous n'avons aucune visibilité, FFC n'a pas remboursé une partie de sa dette auprès de ses créanciers. Il faut faire pression collectivement et demander des comptes à cette entreprise."

"S'ils ne sont pas en capacité, oui, il faut passer la main"

FFC a-t-il les moyens de diriger Baccarat ? Ses créanciers peuvent-ils reprendre la main ? Coco Chu qui avait racheté la cristallerie doit-elle quitter son poste ? Valérie Beausert-Leick ne va pas jusque là mais se montre offensive :

"On touche les limites d'un système. Quand ce sont des fonds de pensions ou pour actionnaires qui investissent dans une entreprise, c'est pour une rentabilité à court terme or Baccarat a besoin d'un investissement à moyen et long-terme. Est-ce que FFC doit partir ? Ce n'est pas moi qui peut le dire mais que FFC honore ses engagements vis-à-vis de ses salariés, c'est un minimum. S'ils ne sont pas en capacité alors oui, il faut passer la main mais être vigilant à qui on passe la main."

Une assemblée générale de la cristallerie est programmée pour le mois de septembre et pourrait permettre d'y voir plus clair.