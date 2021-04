Valérie Camuset a repris l’affaire de son mari, Gainier d’Art à Port de Lanne

Valérie Camuset a changé de vie professionnelle : pendant 32 ans, elle a été comptable dans une entreprise, et suite à une maladie, elle a été remerciée par son employeur. Elle s’est retrouvée à la maison et a commencé à venir dans l’atelier de son mari, Claude, gainier et doreur sur cuir à Port de Lanne. Valérie s’est intéressée aux chutes de cuir : elle les a utilisé pour créer un sac, puis plusieurs. Des sacs que son époux a pris sur un salon à Bordeaux, pour les vendre : ils sont partis comme des petits pains raconte Valérie. L’histoire commence ainsi. Et la transition pour une nouvelle voie professionnelle était toute trouvée : Claude souhaitait prendre sa retraite à cette période-là, et Valérie cherchait un nouveau départ. Elle a repris son activité.

Interview de Valérie Camuset dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Maroquinerie et restauration

« Nous avons de la chance de pouvoir travailler un petit peu » confie Valérie Camuset. Les ébénistes et particuliers sont actuellement les principaux clients de la Gainerie d’Art de Port de Lanne. Les ébénistes sont sollicités pour réparer ou restaurer des meubles avec dessus du cuir. Les particuliers, quant à eux, se disent qu’ils peuvent en cette période s’occuper de leurs meubles anciens.

Le plus de l’entreprise c’est la maroquinerie, parce que Valérie s’appuie sur un véritable savoir-faire. L’atout de Valérie Camuset c’est de donner le choix des couleurs sur les sacs. Elle propose un sac bicolore et donc offre la possiblité de choisir parmi 10 couleurs de différents cuirs. Pour mettre en avant ses créations, elle a créé une boutique en ligne, depuis le début de la situation sanitaire : « il a fallu s’adapter pour vendre ».

La Gainerie d’Art à Port de Lanne est labellisée EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant. « C’est une marque de reconnaissance d’Etat qui distingue les entreprises françaises, un savoir-faire artisanal et d’excellence. »

