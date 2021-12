Valérie Pécresse chez Ferropem à la Léchère : "Il faut tout faire pour éviter la fermeture de l'usine"

On assiste depuis quinze jours à un véritable défilé des candidats à la présidentielle sur le site de Ferropem à la Léchère en Tarentaise. Ce jeudi, c'était au tour de Valérie Pécresse de se déplacer à la rencontre des salariés qui bloquent l'usine depuis plusieurs jours. Sa fermeture a été annoncée le 15 novembre. 221 postes doivent être supprimés.

"On ne vient pas ici leurrer des salariés et faire de fausses promesses" - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse est arrivée sur le site de Château-Feuillet accompagnée de Michel Barnier. Plusieurs candidats de gauche s'étaient rendus au chevet de Ferropem avant Valérie Pécresse, en proposant notamment de nationaliser temporairement le site. De "fausses promesses", selon la candidate LR : "l'État est malheureusement un très mauvais patron industriel et à chaque fois qu'il y a eu des nationalisations, ce n'était que le prélude à du démantèlement".

"Avec Michel Barnier, on ne vient pas ici leurrer des salariés qui dans six mois, quand nous serons au gouvernement, viendront nous rappeler qu'on leur a promis la lune et qu'on n'a pas tenu nos promesses".

Trouver un repreneur

Pour sauver l'usine et ses 221 emplois, Valérie Pécresse veut contraindre le groupe Ferroglobe, à la céder à un repreneur, en conditionnant à cette cession les aides publiques octroyées au groupe pour d'autres sites - dont celui qu'il a renoncé à fermer en Isère mi-novembre.

Le gouvernement a déjà mis "plusieurs dizaines de millions d'euros" de mesures de soutien sur la table mais le groupe hispano-américain refuse pour l'heure de céder l'usine de La Léchère à un concurrent.

Autre piste évoquée par la candidate LR : "durcir" la loi Florange pour que les entreprises aux productions stratégiques, comme le silicium, soient obligées de vendre quand il y a un repreneur.

Barrages filtrants et péages gratuits à l'approche de Noël

"Nous n'avons pas six mois pour agir, il faut que les paroles soient suivies d'actes", a demandé à la candidate Roger Roelandts, délégué Force Ouvrière. "Nous allons reparler à vos actionnaires", a assuré Valérie Pécresse, Michel Barnier ayant pris contact avec le patron de Ferroglobe à l'occasion d'un déplacement en Espagne.

Les salariés de Ferropem attendent maintenant la venue du président Macron ou d'un membre du gouvernement. En attendant, ils ont prévus de continuer leurs actions de barrages filtrants ou de péages gratuits chaque samedi à l'approche des fêtes de Noël.