Vallée de la Bruche : Siat Braun valorise le bois et l’économie alsacienne

A l’occasion des journées du patrimoine, l’emblématique scierie Siat Braun ouvre ses portes pour la première fois. L’entreprise créée au XIXe siècle attend plus de 1200 visiteurs ce weekend.

C’est un fleuron de l’économie alsacienne et un symbole pour la vallée de la Bruche. L’entreprise Siat Braun emploie 330 personnes. Pour la première fois, les curieux peuvent la visiter tout le weekend.

L'or vert de l'Alsace

La filière du bois est une activité historique en Alsace et elle se porte toujours aussi bien. Elle rassemble 3000 établissements qui emploient 20 000 personnes dans la région. En outre, les forêts alsaciennes ne cessent de s’étendre. On coupe moins d’arbres que ce qui n’en pousse. "On a la chance d’avoir du bois en quantité et de bonne qualité, " explique Claire Junker, représentante de la filière bois en Alsace. "On a des types de bois très variés, ce qui nous permet de faire des produits très différents." Des charpentes, aux granulés de bois, tout peut être fait en Alsace.

Le boom des granulés de bois

A partir de la sciure, Siat Braun fabrique des granulés de bois à Urmatt © Radio France - Maxime Nauche

Les granulés de bois, justement. C’est un peu le nouvel eldorado pour la filière bois. L’un des plus gros fabricants français, c’est l’Alsacien Siat Braun. "On en fait depuis cinq ans, " précise Paul Siat, l’un des dirigeants du groupe. "Aujourd’hui ça représente 20% de notre chiffre d’affaire et on produit entre 10% et 15% de ce qui est consommé chaque année en France. " Siat Braun surfe donc parfaitement sur la vague des granulés de bois. Depuis trois ans, il se vend 100 000 poêles à granulés chaque année dans tout le pays.

Siat Braun produit 120 000 tonnes de granulés de bois par an, à partir d'arbres des Vosges © Radio France - Maxime Nauche

Les raisons du succès

Ce qui explique le succès des granulés de bois, c’est avant tout le côté économique. Il faut compter environ 5 centimes d’euros pour produire un kilowattheure avec des granulés, contre environ 15 centimes avec de l’électricité ou du gaz. "L’autre atout est écologique, " ajoute Marc Siat, qui représente la huitième génération à la tête Siat Braun. "On ne va pas chercher du fioul ou du gaz dans les sous-sols du Moyen-Orient. On prend des arbres qui sont juste à côté de chez nous, dans les Vosges." Chaque arbre coupé par Siat Braun est systématiquement replanté. Et contrairement aux idées reçues, un jeune arbre fraichement replanté absorbe plus de gaz à effet de serre qu’un vieil arbre.