Vallée de Munster : "C'est trop cool ici !", les colonies de vacances font le plein cet été

Malgré la menace du manque d'animateurs et le Covid qui est toujours présent, les colonies de vacances de la PEP en Alsace connaissent cette année une belle fréquentation. À Stosswihr, dans la vallée de Munster, le centre fait le plein cet été et les enfants s'amusent bien !

Les jolies colonies de vacances ! Elles ont commencé il y a plusieurs semaines déjà.

Elles font le plein dans le Haut-Rhin, dans les centres PEP d'Alsace, à Stosswihr, Orbey et Aubure.Les trois centres affichent presque complet pendant tout cet été.

Beaucoup d'activités en piscine à cause de la canicule

A cause de la canicule et des températures élevées, les enfants vont souvent à la piscine, mais aussi près des cours d'eau. Il y a aussi des jeux de rôle, de la danse acrobatique. Les petits ne sont jamais laissés sans activités.

"C'est trop cool d'être ici ! On fait plein de choses et je me fais de nouveaux amis," s'enthousiasme Lucie.

Les animateurs au complet

Face à la pénurie d'animateurs, le centre de Stosswihr a pu attirer la quinzaine d'animateurs qui lui faut pour encadrer les 90 enfants.

"Ca a été du sport quand même cette année," reconnait Stéphane Renaudet. "Nous avons eu une grande concurrence des campings et des mini centres de vacances qui recrutent et payent mieux. Nos quinze animateurs sont là et c'est bien !" explique soulagé le directeur du centre PEP de Stosswihr.

Les vacances peuvent donc se poursuivre dans la joie et la bonne humeur !

