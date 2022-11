Valloire Habitat et EDF signent un partenariat inédit contre la précarité énergétique

C'est un partenariat inédit entre EDF et un bailleur social : ce mercredi, l'entreprise d'électricité a signé une convention avec Valloire Habitat pour lutter contre la précarité énergétique. L'objectif est double : accompagner les locataires en difficulté face au coût de l'énergie, mais aussi mieux les sensibiliser aux écogestes qui permettent de réaliser des économies d'énergie.

17% des foyers éligibles n'ont pas touché le chèque énergie

Valloire Habitat gère 18 000 logements, dont 90% situés dans le Loiret. Sur les 40 000 personnes ainsi logées dans ce parc immobilier, 2% connaissent des problèmes d'impayés de loyers. Mais vu le contexte actuel, la situation pourrait se dégrader : "Le contexte de crise énergétique pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, on voit de plus en plus de locataires qui sollicitent notre service cohésion-prévention, constate Vincent Henneron, le directeur général de Valloire Habitat. Signer ce partenariat avec EDF va nous permettre d'apporter davantage de réponses concrètes, et surtout de le faire en amont des difficultés, pour éviter que certaines situations ne basculent."

Le partenariat va donc permettre de coordonner les services prévention d'EDF et du bailleur social pour faciliter le déploiement des dispositifs d'aides et, le cas échéant, pour mettre en place des échéanciers de paiement. Mais il s'agira aussi et d'abord d'informer : à ce jour, 17% des personnes éligibles au chèque énergie ne l'ont toujours pas demandé. "On sait qu'il y a des foyers qui ne sollicitent pas les leviers mis à leur disposition , souligne Magali Martin, la directrice régionale d'EDF. On peut faire de la communication numérique ou générique, il n'y a rien de tel que de remettre de l'humain pour expliquer et pour accompagner."

Des ateliers pratiques pour favoriser les écogestes

Dans la même logique, des ateliers écogestes seront mis en place en janvier au plus près des locataires, sur les bonnes pratiques et les astuces pour faire diminuer les factures énergétiques. Même si la consommation ne représente en fait que 38% de la facture d'électricité - le reste, ce sont les taxes - on n'est pas ici dans le gadget, assure Magali Martin : "On peut faire 5, 10 voire 15% d'économies, ce n'est pas rien et ce sont des habitudes très simples à modifier- par exemple des écrans qui restent en veille, des téléphones qu'on charge en permanence... Mais là aussi, ça ne marche que si on démontre aux personnes l'utilité de ces gestes, rien ne vaut le contact humain, c'est toute la démarche de ces ateliers."

Par ailleurs, Valloire Habitat s'est lancé dans un plan de rénovation thermique de ses logements qui court jusqu'en 2024 - la plus grosse opération en cours concerne la requalification de 280 logements du quartier des Chaises à St-Jean-de-la-Ruelle . "C'est évidemment un axe stratégique essentiel pour faire diminuer à terme le montant des factures et préserver la planète", conclut Vincent Henneron.