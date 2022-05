Vallourec : "une rupture de confiance" pour le maire de Saint-Saulve, après une réunion avec la direction

Une réunion entre élus, délégués syndicaux et la direction de Vallourec a entériné vendredi 20 mai la fermeture du site de Saint-Saulve et la suppression de 255 emplois dans les Hauts-de-France. L'inquiétude monte autour du site d'Aulnoye-Aymeries, malgré les garanties apportées par la direction.

Vallourec ne fera pas marche arrière : la tuberie de Saint-Saulve, au nord de Valenciennes, fermera définitivement ses portes à la fin de l'année, malgré une réunion à huis-clos ce vendredi après-midi à la sous-préfecture de Valenciennes. La direction du groupe, le préfet, les maires de Saint-Saulve et d'Aulnoye-Aymeries, le président de région et l'intersyndicale ont participé à cette réunion, deux jours après l'annonce de Vallourec de supprimer 255 emplois dans les Hauts-de-France.

A quoi ressemblera le sixième plan social à Saint-Saulve ?

L'intersyndicale est sortie plus déterminée que jamais à négocier le plan social, le sixième pour la tuberie de Saint-Saulve. Michaël Tison, délégué CFDT, a avancé une condition : "On démarrera avec comme base le dernier PSE, signé par les coordinateurs syndicaux, sinon il n'y aura pas de négociation." Les salariés ont du travail jusqu'au mois de septembre, ils ont eu deux journées non travaillées pour discuter entre eux de leur avenir avant la fermeture à la fin de l'année. "Les gens sont dignes. Lundi, ils seront au boulot. On va terminer correctement !"

Le président de région Xavier Bertrand veut interpeller le nouveau gouvernement pour obtenir des garanties. © Radio France - Maxime Glorieux

Yves Dusart, le maire de Saint-Saulve, espère qu'un projet de réindustrialisation sera mis en place sur les terrains pour "les récupérer à l'euro symbolique, ça me semble au moins la première étape pour qu'on puisse après travailler avec eux, ou même sans eux, puisque ça fait des années qu'ils doivent réindustrialiser et ils ne l'ont pas fait". Cette réunion n'a pas permis de diminuer le nombre de postes supprimés. "Par contre, avec le poids de l'agglomération et des pouvoirs publics, on peut trouver de l'emploi le plus vite possible pour ces salariés."

La direction veut faire du site d'Aulnoye-Aymeries un centre stratégique en Europe

Quid de l'avenir du site d'Aulnoye-Aymeries avec 800 emplois actuellement, dont une centaine supprimée. La direction de Vallourec a assuré vouloir en faire un centre stratégique de sa production en Europe. "Combien sont-ils prêts à investir à Aulnoye-Aymeries ? demande le président de région Xavier Bertrand. Ce serait mieux que les déclarations, la main sur le cœur, en disant que maintenant ils s'intéressent à Aulnoye-Aymeries. On a posé la question, je n'ai pas eu la réponse, seulement pour 2022 mais il ne faut pas se moquer du monde, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire !"

"Il y avait 4.000 personnes à Aulnoye-Aymeries. Aujourd'hui, il en reste 800, soupire le maire Bernard Baudoux. Est-ce qu'on va encore faire ce que j'ai vécu depuis des années? C'est-à-dire expérimenter à Aulnoye-Aymeries les nouvelles technologies et quand elles sont au point, on les transfert au Brésil." Le maire ajoute avoir été "touché" par les interventions des délégués syndicaux durant la réunion. "Quand un père de famille de 56 ans vous dit qu'il a cinq gosses, et qu'il ne veut pas terminer au RSA, qu'il veut bosser... Ce n'est pas acceptable de les balader comme on fait depuis des années parce qu'on est au énième plan social et on ne sait pas s'il y en aura pas d'autres derrière !"

Les négociations reprennent lundi entre la direction et les syndicats

De son côté, Xavier Bertrand s'apprête à saisir le nouveau gouvernement et rappellent que plus d'un demi-milliard d'euros d'argent public a déjà été investi par l'État. La direction de Vallourec n'a pas répondu à nos sollicitations, notamment à la sortie de la réunion devant la sous-préfecture de Valenciennes. Les négociations reprennent ce lundi avec les syndicats.