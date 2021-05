La nouvelle éco : à Craon, des Mayennais créent une entreprise de valorisation des biodéchets.

Ils s'appellent Anne-Sophie Bréhin et Maxime Hautbois. Elle est de Renazé et lui de Craon. Tous les deux viennent de changer totalement de profession, pour créer "Les Pieds sur Terre", une entreprise de valorisation des biodéchets.

C'est une belle aventure, que sont en train de vivre ces deux amis Mayennais. Elle s'appelle Anne-Sophie Bréhin, originaire de Renazé. Lui, Maxime Hautbois est de Craon. Elle était cadre en communication, lui, chauffeur poids lourds. Puis, il y a eu le premier confinement, qui a joué comme une révélation, ce qu'explique Anne-Sophie : " Avec ce confinement et cette crise sanitaire, nous avons vraiment réalisé que nous devions changer nos habitudes de vie et protéger davantage l'environnement". C'est ainsi que leur est venue l'idée de tout plaquer et de créer Les Pieds sur Terre.

Les Pieds sur Terre

La mission de la nouvelle entreprise est simple : récupérer les biodéchets dans les restaurants, les épiceries, partout où se trouvent des déchets alimentaires, et en faire du compost, dans le champ d'un agriculteur partenaire. "Nous voulons aider et accompagner les producteurs de biodéchets à accentuer ou à mettre en place le tri à la source afin de gérer et valoriser ces déchets pour en nourrir les terres agricoles".

Les Pieds sur Terre basé à Craon - Anne-Sophie Bréhin

Un compostage de proximité

L'entreprise sera financée par les producteurs de biodéchets et éventuellement un peu par les agriculteurs selon qu'ils souhaitent ou non gérer le tas de compost. "Les biodéchets peuvent ainsi devenir des ressources durables, utilisées en compost de proximité, pour les particuliers et les collectivités ou encore être convertis en gaz vert ou digestat, via le méthaniseur Evergaz de Chateau-Gontier-sur-Mayenne". A terme, l'entreprise espère pouvoir embaucher.