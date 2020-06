Vals-prés-le-Puy : le nouveau maire découvre une ardoise de 300 000 euros

Le second tour des municipales c’est dans deux semaines et demi mais dans de nombreuses communes l’affaire a été réglée au premier tour en mars dernier, avec parfois de drôle de surprises pour les maires fraichement élus. C’est le cas à Vals-près-le-Puy, en Haute-Loire, comme l'a rapporté Zoom d'ici : trois jours avant de prendre ses fonctions le 25 mai dernier Laurent Bernard a d’abord appris que la Directrice Générale des Services de la commune quittait ses fonctions. Mauvaise nouvelle pour un jeune élu comme lui car c’est un poste stratégique. Mésaventure combinée à une autre : la commune va lui devoir jusqu’à 300 000 euros sur les cinq prochaines années, soit 2,3% du budget sur cette période. Elle a obtenu auprès de l’ancien maire Alain Royet, un congé spécial, un congé qui permet à un employé territorial de ne plus occuper son poste mais de continuer à être rémunéré.

La procédure est légale mais elle s’est faite en toute discrétion pendant la période de confinement et aujourd’hui Laurent Bernard débute donc son mandat avec un boulet au pied : "Cela s'est fait dans le feutré et a été volontairement caché. C'est un engagement de l'ancien maire sur une mandature qui ne le concerne pas. La question est celle de l'intérêt de la collectivité par rapport à un intérêt personnel. Je suis obligé de faire avec cette situation. J'ai pris des contacts avec les administrations et notamment la Préfecture pour savoir quelle suite je pouvais donner car je suis nouveau dans cette fonction et je ne connais pas suffisamment les répercussions possibles". L'ancien maire Alain Royet n'a jusqu'à maintenant pas répondu à nos sollicitations.