La Fédération française de bâtiment d'Indre-et-Loire présentait ce vendredi sa convention de partenariat avec la préfecture sur les vols sur les chantiers. Des actes de vol et de vandalisme - environ 1000 chaque année - qui ont représenté un préjudice de 10 millions d'euros en 2017.

Indre-et-Loire, France

Au niveau national, c'est un vrai fléau pour les entreprises de bâtiment : les vols et les actes de vandalisme sur les chantiers. Cela représente une perte d'un milliard d'euros chaque année en France. C'est 1 % de l'activité nationale qui part en fumée à cause d'effraction et de vol de matériel.

En Touraine, une perte de 10 millions d'euros

En Touraine, c'est un phénomène qui se confirme. Les entreprises du BTP perdent chaque année environ 10 millions d'euros à cause des vols et actes de vandalisme - on en décompte environ 1000 chaque année - directement sur les chantiers : "En général, il y a des effractions dans la nuit ou les week-end. Ces vols font beaucoup de mal au secteur.", commence Stéphane Pouëssel, le président de la FFB 37.

600 de matériel dérobé = 15 000 euros de préjudice pour les entreprises

Et si ces actes de vandalisme font souffrir le secteur du bâtiment, c'est qu'ils ont un impact financier presque insurmontable : "Prenons un exemple : des voleurs dérobent sur notre chantier un câble de grue que nous avons acheté 600 euros. Eh bien derrière, ce sont des salariés qui ne peuvent plus travailler, dont des salariés en chômage technique, de l'argent pour remplacer le matériel, sans compter les pénalités de retard par rapport au planning d'exécution. Soit une perte sèche pour l'entreprise évaluée entre 15 000 et 20 000 euros."

Sans compter le traumatisme qu'incombe une telle intrusion sur un chantier, selon Christophe Vinerier, chef de Briault Construction : "Cela fait énormément de mal aux salariés. Ils ont l'impression qu'on leur vole leur travail."