Reconfinement : à Vannes, le magasin Bilboquet propose d'essayer les jouets par Skype

"L'accueil de la clientèle en magasin reste l'essence même de notre métier", déclare Delphine Vilmen, la gérante de Bilboquet. Mais, crise sanitaire et confinement obligent, le magasin de jouets tente aussi de garder le contact grâce aux réseaux sociaux et outils numériques

Ne pas rester les bras croisés et subir les événements. Voilà ce que disent les salariés de Bilboquet, le magasin de jeux et de jouets situé derrière la cathédrale de Vannes. Alors, avec l'arrivée du nouveau confinement, ils ont réagi. Ils ont déjà renforcé leurs deux sites internet et misent beaucoup sur les livraisons. Puis, la réflexion aidant, ils ont lancé l'idée de réaliser des séances particulières destinées aux clients, via Skype. "Cela permet de garder le contact, on peut faire des démonstrations", précise Delphine Vilmen.

La porte du magasin est ouverte, mais la clientèle ne peut plus rentrer © Radio France - François Rivaud

En plus de séances individuelles qui peuvent être menées par Skype, Bilboquet ajoute des démonstrations en direct via sa page Facebook. C'est ce que Stéphane, un des vendeurs, a fait l'autre jour avec des explications de jeux de construction pour les plus jeunes jusqu'aux adultes. Il y a eu plusieurs centaines de connexions.

On joue notre avenir

On peut toujours venir au magasin et avoir des explications © Radio France - François Rivaud

Et Delphine Vilmen est toujours prête à "faire comme avant le confinement" et montrer aux rares clients de passage comment fonctionne tel ou tel jouet. "Les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le contact direct avec la clientèle", ajoute t-elle. "Car la situation actuelle est un véritable crève-cœur", dit Stéphane, très ému. "Moi me trouver dans ces lieux sans clients, c'est pas juste une histoire de chiffre d'affaires, c'est aussi ce contact que nous n'avons plus ou alors trop rarement." Enfin, il y a une grande différence par rapport au premier confinement : c'est la période de l'année, quelques semaines avant Noël. Les stocks sont importants. "On joue notre avenir", déclarent Delphine et Stéphane.