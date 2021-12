Vannes : Magistrats greffiers et avocats réclament des moyens pour la justice

Une cinquantaine de greffiers, magistrats et avocats se sont rassemblés ce mercredi autour de midi devant le Tribunal Judiciaire de Vannes pour réclamer des moyens humains et budgétaires pour la justice. Ils dénoncent des conditions de travail dramatiques et une perte de sens.

En robe noire ou rouge, sur les marches du palais de justice de Vannes, magistrats, greffiers et avocats se sont rassemblés pour dénoncer "une justice sacrifiée". Le mouvement de colère, qui a touché ce jour toutes les juridictions du pays, fait suite à une tribune paraphée par plus de 7500 d'entre eux pour demander des moyens humains et matériels. "Nos conditions de travail aboutissent à une perte de sens" a notamment déclaré Olivia Rémond, juge civile à Vannes dans un texte lu devant les manifestants. Elle y dénonce pelle mêle "l'absence d'accompagnement des réformes, des systèmes informatiques défaillants, un manque criant de moyens humains et budgétaires qui conduisent à l'épuisement professionnel."

Des justiciables pas contents

Céline Courric, greffière depuis un an et demi à Vannes se dit déjà au bout du rouleau. Elle raconte son quotidien : " C'est remplacer les collègues qui sont en arrêt, c'est beaucoup de retards avec des justiciables pas contents, ce sont des horaires tardifs; il n'est pas rare de terminer à 23h en audience et d'être là à 8 ou 9 heures le lendemain matin. Il nous faut des recrutements de greffiers titulaires et pas seulement des sucres rapides comme des contractuels" .

Tous s'accordent pour dire que l'augmentation de 8% du budget de la justice en 2022 n'y suffira pas. "La pénitentiaire en absorbe une bonne partie et nous partons de tellement loin" soupire la jeune greffière.