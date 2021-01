Vannes : l'usine Michelin "assez peu concernée" par le plan de compétitivité, annonce la direction

La réponse de Johan Cordonnier, le directeur de l'usine Michelin de Vannes est simple : "les conséquences de ce plan sont assez faibles. C'est une annonce qui nous concerne assez peu". Pourquoi ? Cela tient au plan de compétitivité de 5 ans, lancé localement en 2017 et qui s'achève à la fin de cette année. A l'époque la situation du premier employeur industriel de l'agglomération vannetaise était jugée "préoccupante". L'usine, qui produit des renforts métalliques destinés à la structure des pneus, était en 2015 en sous charge, devait être modernisée et avait des difficultés à bien se situer dans un marché où la concurrence est forte. Direction du groupe, direction locale et salariés se sont donc mis autour d'une table et ont travaillé pendant plusieurs mois sur l'avenir du site. "On a fait ici un effort de productivité important", précise Johan Cordonnier.

A la fin 2018, l'usine Michelin de Vannes comptait 444 salariés. Ils étaient 480 en 2015.

C'est le revers de la médaille du plan Cap 2021. Le site connait plus de départs, 20 à 25 par an, que d'arrivées, entre 5 et 10 par an. En ce début d'année, la direction de l'usine annonce 400 salariés. "Quelques mesures d'âge sont possibles, dans le cadre du plan de compétitivité annoncé cette semaine", avance Johan Cordonnier. Mais ce n'est même pas certain.

Quand à la production "on est à plein volume depuis 6 mois", précise le directeur du site vannetais. "Le début d'année s'annonce bon également, même avec le volume de rattrapage dû au confinement, c'est positif".

En tout cas les efforts faits à Vannes sont reconnus : "Le site est désormais une référence technique qui soutient l’industrialisation des nouveaux produits métalliques", selon un communiqué de la direction de Michelin.