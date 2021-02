Vannes : lancement de l'opération "Vos restaurateurs dans vos supermarchés"

C'est le début. On compte pour le moment une dizaine de restaurateurs vannetais qui vont se lancer mardi et 3 magasins. 2 à Vannes, Leclerc et Monoprix et l'Hyper U de Saint Avé, dans l'agglomération vannetaise. D'autres restaurateurs mais également des grandes et moyennes surfaces pourraient se joindre au mouvement. Pour débuter, chaque restaurateur va proposer 10 plats qui seront vendus dans chaque magasin. "30 plats à cuisiner en plus de l'activité déjà mise en place, la vente à emporter ou la livraison à domicile", explique Charles Carlus du restaurant l'Accord Gourmet, à Vannes. Pour lui "c'est un beau cadeau" offerts aux restaurateurs, fermés depuis 3 mois et qui ne savent pas, pour reprendre les propos de Bruno Kerdal, président de l'UMIH, l'Union des Métiers de l'Hôtellerie, dans le Morbihan, "s'ils vont de nouveau ouvrir leurs portes en avril, ou en mai voire en juin".

Les plats seront vendus au tarif unique de 10 euros

"C'est de la solidarité", ajoute Jean Christophe Rigobert, le directeur du centre Leclerc de Vannes. "Ce sera aussi un peu plus de confort pour les salariés qui travaillent à proximité des magasins volontaires pour cette opération et qui aujourd'hui, faute de restaurants ouverts, ne déjeunent pas dans de bonnes conditions, souvent dans leur voiture. Mais là au moins ils pourront trouver un plat chaud".

Les organisations professionnelles, l'association des commerçants Coeur de Vannes autour de David Robo, le maire de la ville de Vannes qui soutient l'opération © Radio France - François Rivaud

Les magasins réservent un espace dédié aux plats proposés par les restaurateurs. Un affichage est installé. Les plats seront vendus au tarif unique de 10 euros.