Vannes : le préfet durcit le ton face aux anti-passe sanitaire

« On espère un peu de quiétude et de festif ce week end ». Pascal Vandewalle le président de l’association Cœur de Vannes qui regroupe les commerçants de la ville et organise le marché de Noël aux pieds des remparts de l’intra-muros tente de garder sa colère. « La permanente de l’association a été blessée et est en arrêt de travail. Le secrétaire de l'association a également été blessé» à la suite de l’intrusion d’une centaine de manifestants samedi dernier dans le marché soumis au passe sanitaire. 3 Plaintes ont été déposées. Une enquête est ouverte.

Manifestations non déclarées

Ce coup de force des anti-passe sanitaire était pourtant malheureusement prévisible au regard de la radicalisation de leur mouvement. « Depuis 22 semaines, malheureusement il y a des manifestations tous les week end. Et depuis quelques semaines, ces manifestations ne sont plus déclarées, ils viennent parfois intra-muros jusqu’à la place des lices et nous traitent de collabos parce que nous demandons le port du masque, ils nous crachent dessus, jettent des bouteilles sur nos vitrines. _On dit stop_. »

Des PV pour non port du masque

Un message reçu par le préfet du Morbihan Joël Mathurin qui s’est exprimé au micro de France Bleu. « Je constate la radicalisation du mouvement des anti passe sanitaire, et ce qui s’est passé samedi dernier n’est pas admissible. J’ai demandé aux forces de sécurité intérieures de protéger le Marché de Noel ce samedi. Par ailleurs la règle est la même pour tous, nous sommes en situation d’état d’urgence sanitaire et manifestant ou pas, le port du masque est obligatoire. J’ai demandé aux forces de l’ordre de relever de façon systématique et ferme le non port du masque par d’éventuels manifestants récalcitrants et de dresser des procès-verbaux ». L’amende est de 135 euros, elle peut grimper à 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Le préfet envisage également l’utilisation de la vidéo surveillance pour relever les infractions et dresser les PV .

Le Père Noel volé

Vendredi 17 décembre, un nouveau coup dur a secoué les commerçants du marché de Noël de la ville. A l'ouverture des chalets, ils ont constaté la disparition du Père Noel Gonflable de 8 mètres de haut. Une plainte a été déposée pour vol de cet équipement neuf d'une valeur de 1000 euros.