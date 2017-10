Vannes. Manifestation de policiers contre les nouveaux horaires de travail

Les policiers en tenue de la brigade de roulement de jour du commissariat de Vannes n'acceptent pas le nouveau cycle de travail appelé "4 - 2 inversé". Ce nouveau cycle, disent -ils leur fait quitter le travail trop tard la veille de leur week-end et reprendre trop tôt au bout des 2 jours de repos.

Avant, les policiers de ce service du commissariat de Vannes pouvaient partir à mi journée pour leurs 2 jours de week-end. Ils reprenaient leur service également à mi journée. La Direction centrale de la sécurité publique, a changé l'organisation du travail. Depuis début septembre, les policiers répondent au nouveau cycle horaire appelé "4 - 2 inversé". Explications : Un policier qui est en repos le samedi et le dimanche quitte son service le vendredi vers 21 heures. Il retourne au travail le lundi à 5 heures 30. Le mardi, il est en service également de 5 heures 30 jusqu'à 13 h 45. Le mercredi et le jeudi, il est en service de 12 heures 50 à 21 heures. Et il est en week-end le vendredi et le samedi. Et reprend le dimanche matin très tôt. Et ainsi de suite. Les policiers sont en repos le samedi et le dimanche 1 fois sur 6. C'est peu. C'était comme ça avant. Mais avec les anciens horaires et l'organisation précédente, ils s'y retrouvaient.

Le nouveau cycle horaire est mauvais pour la vie de famille, disent les policiers © Radio France - François Rivaud

"Soirée fichue"

"Maintenant, quand on quitte le travail à 21 heures, au bas mot, nous ne sommes pas chez nous avant 21 h 30 ou 22 heures". La soirée est fichue" disent les policiers. "Le samedi ça va. Mais le dimanche soir, on ne peut rien faire ou si peu, car on se lève très tôt le lundi". Et ainsi de suite.. "Et puis quand on est en repos le mercredi et le jeudi, on ne voit pas nos enfants, sauf le mercredi après-midi".

Une manifestation s'est déroulée devant le commissariat de Vannes lundi 23 octobre © Radio France - François Rivaud

Les policiers en tenue de la brigade de roulement de jour du commissariat de Vannes ont donc manifesté lundi 23 octobre. Ils étaient une quarantaine. Certains membres de leur famille étaient également présents.