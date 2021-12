Vannes: Manifestation régionale des chauffeurs routiers

A l'appel de FO et de la CGT, près de 150 chauffeurs routiers ont installé un barrage filtrant tôt ce matin à la jonction des nationales 165 et 164. Une manifestation régionale pour faire pression sur les négociations annuelles obligatoires qui viennent de s'ouvrir avec le patronat.

La circulation risque fort de rester compliquée une bonne partie de la journée ce lundi 13 décembre à la jonction des deux nationales 165 et 164 qui bordent la Zone Artisanale du Prat à Vannes. Ce point névralgique a été choisi par les syndicats FO et CGT pour installer leur manifestation régionale dans le cadre d'un mot d'ordre national qui court sur toute la semaine. Pres de 150 camions et leurs chauffeurs filtrent la circulation depuis 6 heures 30 ce matin et ont prévu de rester "au moins jusqu'à l'assemblée générale en fin d'après midi" précise Gaëtan Salaun, délégué Force Ouvrière chez Lorcy

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les syndicats de chauffeurs routiers ont appelé à une semaine d'actions à partir de ce lundi pour faire pression sur les négociations annuelles obligatoires qui n'ont pas abouti la semaine dernière. Les chauffeurs demandent entre autres une hausse de salaire de l'ordre de 10%. Un prochain rendez vous avec les organisations patronales est prévu le 6 janvier.