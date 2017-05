Vannes : un boucher relance son commerce grâce à internet

Depuis 5 ans, Cyril Boule gère son propre magasin rue Henri Dunant à Vannes, la boucherie "Albert 1er". Son commerce était un peu en perte de vitesse alors il a décidé de se faire connaître aussi sur internet. Il a créé une page Facebook et son chiffre d'affaires a fait un bond de 26% l'an dernier.

Avant, Cyril Boulet, la technologie, c'était pas son truc. Et puis un jour, voyant un apprenti régulièrement connecté à son téléphone, le boucher de 46 ans a eu l'idée d'ouvrir une page Facebook. Son magasin ronronnait, il a décidé de se lancer un nouveau défi. Et aujourd'hui, sa page Facebook marche si bien que Facebook France l'a repéré : le 17 mai, le boucher de Vannes sera à Paris pour une journée d'échanges et de travail en compagnie d'artisans et de commerçants, patrons de PME et de TPE.

Photos de steaks et colis dans une salle de sport

Il tient la boucherie Albert Ier, rue Henri Dunant à Vannes, depuis cinq ans. Et depuis qu'il a ouvert sa page Facebook, son activité se développe. Beaucoup de clients et futurs clients l'appellent après avoir vu sur internet ses préparations ou ses photos de steaks, de poulets ou de saucisses. Et ça peut appeler de loin, du Limousin ou d'Alsace.

Cyril Boulet réalise même des colis qu'il porte dans une salle de sports locale. Après l'effort, les clients récupèrent le colis dans un frigo. Il compte développer cette activité de colis qui lui donne déjà beaucoup de travail. Il va d'ailleurs embaucher une personne qui va l'aider dans son activité.

Facebook a apporté de la notoriété à la boucherie de Cyril Boulet © Radio France - François Rivaud

Le magasin a été refait récemment © Radio France - François Rivaud

Un bond du chiffre d'affaires

Le succès, grâce à Facebook, Cyril Boulet ne s'en cache pas, est aussi économique : l'an dernier son chiffre d'affaires a grimpé de 26 %. Il livrera le secret de sa réussite le 17 mai à Paris.