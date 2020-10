VanTripper à Moliets : l’engouement pour l’aménagement des vans dans les Landes

« Depuis le 11 mai, je n’ai jamais eu autant de demandes : cela a augmenté. »

Johnny Dunne s’est spécialisé, avec son associé Chris, dans l’aménagement de fourgons. L’activité représente aujourd’hui plus de 50 véhicules à l’année : pour l’aménagement de A à Z : c’est 2 véhicules par mois.

Selon lui, ce sont des projets que les clients avaient déjà en tête avant, mais suite au confinement, suite à l’incertitude de pouvoir voyager, ils ont concrétisé leur rêve.

Un travail sur-mesure

Aménagement intérieur sur-mesure, pose de toit relevable (c’est-à-dire couchage dans le toit), banquettes à l’arrière qui se transforme en lit, des rangements, de l’électricité… isolation, système électrique, habillage, rangements, chauffage, ventilation, chauffe-eau pour la douche : « On fait tout, et tout type de vans ». Pour chaque véhicule la prestation est différente. La durée des travaux peut aller d’une semaine à un mois. VanTripper peut même faire passer l’homologation : c’est-à- dire changer le type de véhicule sur la carte grise.

Le planning est rempli jusqu’au mois de janvier. « Ça roule bien : on a des choses à faire, cela ne s’arrête pas. »

Un succès pour l’irlandais, venu au départ dans les Landes pour surfer

Johnny Dune est arrivé dans le département il y a 10 ans, pour profiter des vagues de la côte et pour ouvrir, donc en 2010, une agence de location de vans et camping-cars. Avec son associé, ils ont dû faire face à une forte concurrence, et comme ils se sont spécialisés dans l’aménagement de fourgons, ils ont décidé de proposer leurs services voilà 2 ans et ne se concentrer que sur cette nouvelle activité.

