Var : Régusse se mobilise pour obtenir sa pharmacie

La petite commune aux portes du Verdon se mobilise ce samedi. Malgré l’autorisation de l'Agence Régionale de Santé, Régusse ne peut toujours pas ouvrir d'officine, car les pharmaciens d'Aups ont déposé des recours.

"Tout le monde est mobilisé" explique Anne Houy, maire de Régusse et à l'origine de la manifestation de ce samedi. Depuis plusieurs années maintenant la commune attend l'implantation d'une officine. Jusqu'à cet été cela lui avait toujours été refusé par l'Agence Régional de Santé car Régusse n’abritait pas sur son territoire les 2.500 habitants nécessaires.

Le syndicat des pharmaciens du Var contre l'installation

"Le recensement de l'INSEE de l'an dernier dit que nous sommes 2.584 donc il y a le compte et c'est pour cela que l'ARS a validé notre demande en juillet" explique l'édile. Le problème, c'est que les pharmaciens d'Aups (commune voisine où les habitants de Régusse sont obligés de se rendre pour trouver la pharmacie la plus proche) ont déposé des recours. Le syndicat des pharmaciens du Var lui aussi est contre cette installation. "Ils ont demandé l'intervention de la ministre de la Santé pour casser la décision de l'ARS. C'est juste une histoire de profit" s'emporte Anne Houy.

"C'est un besoin vital pour Régusse" - Anne Houy, maire de Régusse Copier

A Régusse tout est prêt. Un local est depuis longtemps attribué à la future pharmacie. Pour Claude Iacometti, habitante de la commune, cette histoire n'a d'ailleurs que trop durée : "on pensait en juillet que c'était réglé et bien non. J'ai 72 ans, je suis malade depuis 4 ans. Mon mari a plus de 80 ans et est totalement paralysé. Pour le moindre besoin à la pharmacie, il faut que l'on demande à quelqu'un de nous emmener"

"On a constamment besoin de quelqu'un pour nous emmener à la pharmacie" Claude Iacometti, habitante de Régusse Copier

Les habitants de Régusse se rassemblent ce samedi à 11 heures devant la mairie. Ils se rendront symboliquement devant le local dédié à cette pharmacie attendue par toute une commune.