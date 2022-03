Varetz : le château de Castel Novel a rouvert

Le château de Castel Novel a rouvert. Il était fermé depuis l'été 2020. Trois mois seulement après son rachat par deux restaurateurs corréziens, Maxime Meizaud et Michel Mounier, le prestigieux établissement accueille de nouveau les convives dans son restaurant en attendant dès le 1er avril la réouverture également de ses chambres.

Une histoire à découvrir

On sent certes encore un peu la peinture. "On a fait des travaux de rafraîchissement surtout au rez-de-chaussée. Après dans les chambres on n'a rien touché et dans les autres bâtiments non plus" explique Maxime Meizaud. De fait le lieu n'a pas vraiment changé depuis 2020. Mais il n'est plus cependant l'ancien Castel Novel qui arbora quelques années une étoile au Michelin. Car la nouvelle équipe veut rendre le lieu plus accessible à la clientèle locale. "Il a tout une histoire et on voudrait que les gens de Brive, Varetz ou Saint-Viance puissent accéder au château et voir l'histoire de notre région" explique Julien Dayre le directeur.

Une réouverture sans publicité

La carte est plus abordable qu'autrefois avec des menus allant de 35 à 49 euros. Les prix des chambres seront aussi plus doux. Et les nouveaux propriétaires veulent proposer plus d'animations. Pourquoi pas des courses aux œufs de pâques dans le parc imagine par exemple Maxime Meizaud. Les deux nouveaux propriétaires n'affichent toutefois pas d'ambitions chiffrées tout en se réjouissant de voir déjà des réservations arriver. Pour l'instant le restaurant tourne à tout petit régime. Quelques tables seulement. C'était voulu, affirme Maxime Meizaud. "On n'a fait aucune communication. Comme ça on commence sur de bonnes bases, on règle ce qu'il y a à régler et on progressera doucement". Le temps aussi de recruter le personnel. Le château a rouvert avec 7 employés.