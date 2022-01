Variant Omicron : les boîtes d'intérim d'Indre-et-Loire submergées de demandes

Comme redouté par le conseil scientifique, la désorganisation des services se constate de plus en plus en Indre-et-Loire. Face au variant Omicron, de nombreuses entreprises se retrouvent confrontées à des salariés contaminés et se tournent vers les boîtes d'intérim pour les remplacements.

Dans l'agence d'intérim Samsic Emploi de Tours, le directeur Jérôme Lambin ne sait plus où donner de la tête. "Le téléphone sonne en permanence !" À l'autre bout du fil, des patrons désemparés obligés de composer avec des effectifs de plus en plus réduits, face à la déferlante Omicron. Entre les personnes contaminées, les cas contact ou les parents qui doivent garder les enfants, l'absentéisme a bondi depuis le début de l'année civile.

"J'ai eu par exemple un Ehpad qui m'a appelé pour avoir quelqu'un dès le lendemain parce que leur cuisinier a contracté le Covid-19 et là, a il fallu répondre de suite, poursuit Jérôme Lambin. En fait, tous les milieux sont concernés. En général, on fait appel au travail intérim pour deux raisons. Tout d'abord, lorsqu'une entreprise prévoit un surplus d'activité, c'est du prévisionnel, ça peut s'anticiper et on peut avoir des demandes quelques semaines avant. Ça représente 70% de notre travail. Et puis, les 30% restants sont liés aux urgences, comme des arrêts maladie. Mais le ratio, c'est inversé depuis le 3 janvier. Environ 7 demandes sur 10 représentent des urgences, à cause de la vague Omicron. Cela fait 10 ans qu'on est implanté ici et jamais on a vu ça."

À l'agence Samsic Emploi de Tours, si la situation est relativement sous contrôle, parce que le portefeuille de candidats est suffisamment conséquent, elle est en revanche plus compliquée dans le domaine de la santé, déjà confronté à un fort taux d'absentéisme depuis le début de la pandémie - 13% au CHRU de Tours par exemple.

Vitalis Medical, l'agence d'intérim spécialisée dans le secteur, à Fondettes, traite avec les cliniques, les petits hôpitaux ou les Ehpad. "Je ne connais aucun établissement avec lequel je travaille qui n'a pas de problème d'effectifs", note Emmanuel Fouque, le directeur, qui doit composer avec des candidats contaminés. "Quand on a beaucoup plus de demandes que de candidats, c'est difficile de dire à des établissements qui sont en souffrance qu'on ne peut rien faire. Honnêtement, on doit servir 30 à 40% de toutes les demandes qu'on a. Alors, qu'en principe, le mois de janvier est calme."