Vatan : la pantoufle du Berry traverse l'Atlantique pour s'exposer à New-York

La pantoufle revient à la mode ! Elle n'est plus réservée a papi ou mamie. La preuve, les Américains en raffolent et Christophe Pourny, 59 ans, basé à New-York à une la bonne idée d'en vendre dans sa boutique. Devant le succès, ce Français expatrié aux Etats Unis depuis 30 ans, nous explique pourquoi il a choisi la pantoufle du Berry, produite à Vatan : "Il y a quelques mois, j'ai reçu des invendus, une centaine de paires de pantoufles d'une célèbre marque Française (Armor Lux), très connue aux Etats-Unis. Elles se sont très,très bien vendues. Je me suis dit : "il y a sans doute quelque chose à faire" mais comme je souhaitais travailler avec des marques qui ne sont pas représentées sur le marché Américain, avec des prix compétitifs, j'ai trouvé sur le net par hasard deux ou trois petits fabricants. La Pantoufle du Berry, ce sont les premiers qui m'ont répondu et ça a été très facile de travailler avec eux, leurs prix étaient très compétitifs, donc je me suis lancé avec eux."

La pantoufle du Berry présente à la foire expo de New-York qui attire 100 000 visiteurs

La pantoufle du Berry posée juste devant Michel Salmon le gérant de la société basée à Vatan est déjà présente à New-York © Radio France - Sylvain ROGIE

Quand Christophe Pourny a pris contact avec Michel Salmon il y a un an, est ce que le gérant de la pantoufle du Berry y a cru tout de suite ? : "Ah oui, nous y avons cru tout de suite. Nous avons d'ailleurs envoyé un modèle marinière rayé bleu et blanc et ça lui a plu tout de suite : Monsieur Pourny nous a commandé 250 paires !" Puis Christophe Pourny a même commandé 700 paires supplémentaires pour la célèbre foire de New-York qui a lieu le dernier week-end du mois de septembre qui attire 100 000 visiteurs en moyenne !

Certains basketteurs de la célèbre équipe des Net's ont acheté la pantoufle du Berry !

La boutique de Christophe Pourny se situe à côté de la très célèbre équipe NBA des Net's qui ont déjà acheté les pantoufles du Berry avec des pointures allant spécialement pour eux jsuqu'au 53 et même 56 ! Les 550 paires de pantoufles sont sur le point d'être expédiées à New-York. Elles devraient partir d'ici trois semaines vers les Etats-Unis, une semaine plus tard elles seront sur la célèbre foire exposition de New-York. Michel Salmon va très prochainement embaucher une personne supplémentaire pour faire face à ces commandes. L'entreprise Vatanaise peut répondre à la demande sur 1 000 paires de pantoufles si le marché se développe. Mais au delà de 2 000, voire 3 000, les machines et les locaux ne pourraient pas suivre. Mais tout cela, Michel Pourny ce Français expatrié à New-York le sait très bien. C'est aussi ce qui fait le charme de cette entreprise et de cette aventure Berrichonne à New-York !