Vatan : une coiffeuse pose nue pour sauver son salon

"Il ne faut pas voir que cette photo là, prévient d'emblée Karine. Se mettre à nu, c'est pas simplement se mettre "à poil". Si j'ai fait ce geste c'est justement parce que j'ai peur de finir comme ça, sans rien." La démarche de la coiffeuse a pour seul objectif d'attirer l'attention sur la situation particulièrement difficile des petits commerces pendant ce reconfinement.

"Il faut oser pour se faire entendre ! La photo doit être parlante, un vrai symbole. Plus on est nombreux, plus on a de poids dans la balance", explique la coiffeuse, bien déterminée à ce que la voix de #moncoiffeurapoil porte.

Dans les commentaires de sa page Facebook, beaucoup de soutien. Même si l'idée n'a pas été facile à faire accepter dans un premier temps. "Au départ ma fille était un peu réticente", avoue Karine. Elle saute le pas en demandant à un ami photographe d'immortaliser la scène.

D'autres commerçants de Vatan lui ont emboîté le pas, comme l'agence immobilière Tranxia.

Soutien de l'Etat insuffisant

Karine proteste contre le délai des aides de l'Etat à rentrer dans les caisses de ses salons. "Il va falloir attendre début décembre pour en faire la demande." Le gouvernement promet une aide de 10 000 euros sous certaines conditions. "Celui qui a deux ou trois salons de coiffure ne touchera pas plus", déplore la coiffeuse. Selon elle, le premier confinement a mis un coup de massue à ses finances. Elle a déjà du piocher dans ses économies. La suite n'augure rien de bon pour Karine.

"Il ne faudrait pas qu'il y ait deux ou trois mois de confinement supplémentaire, sinon on mettra la clef sous la porte. Et rien ne garantit qu'on rouvrira le 1er décembre !", redoute-t-elle. Le message est clair. Karine veut rouvrir le 1er décembre, des annulations de loyers et de charges, et des aides de l'Etat plus importantes.