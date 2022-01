Veauche : Urgo s'agrandit et recrute

C'est à Veauche que sont fabriqués les bande Urgo K2, le produit phare du site précise son directeur Philippe Kamanova : "il est là pour traiter une pathologie qui concerne environ 450.000 patients en France. Et qui vient aider à la cicatrisation des plaies notamment dans les problématiques d'ulcères veineux".

Ce produit est leader en France et s'exporte très bien. Alors depuis 8 ans le site de Veauche enregistre un taux de croissance de 15%.

"En faisant le pari de l'innovation, en faisant le pari de fabriquer les meilleurs produits du monde et pas les produits les moins chers, le fait de fabriquer en France est une arme stratégique détaille Guirec Le Lous, le président d'Urgo médical. Le fait d'avoir les gens de la recherche et du développement à côté des gens de l'industrie qui sont eux-mêmes à côté des soignants qui nous aident à inventer les produits de demain, çà nous permet d'aller plus vite, çà nous permet de faire les meilleurs produits. C'est un pari qui fonctionne et on le prouve ici sur le site de Veauche".

Effectivement Urgo investit ici : 30 millions d'euros d'ici 2026, la surface de l'usine va doubler, de 6.000 à 12.000 m3 et le nombre de salariés doit passer de 110 aujourd'hui à 200 d'ici 4 ans.

Pour répondre aux besoins de main d'œuvre, Urgo a même créé sa propre école. La première promotion a débuté début novembre. 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes, de 18 à 52 ans. Parmi eux, Léonia, 37 ans, qui voulait changer de métier "je m'occupais du planning dans les travaux publics. Et j'ai voulu passer à autre chose. J'ai découvert et c'est bien. C'est apprendre un métier de A jusqu'à Z".

Son diplôme en poche Léonia pourra rester chez Urgo mais aura également la possibilité, si elle le souhaite, de chercher du travail auprès d'un autre spécialiste du textile.