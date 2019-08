Vegafruits, la coopérative fruitière de Lorraine

Saint-Nicolas-de-Port, France

Cette année en raison des conditions climatiques exceptionnelles, la récolte a été plus tardive et les vergers sont encore chargés en fruits. La saison est loin d'être finie mais les étudiants- qui représentent 50% des effectifs des saisonniers - vont reprendre les cours dès lundi. Dans les vergers ou à la coopérative qui conditionne et transforme, les nouveaux équipiers sont les bienvenus.

Vegafruit est une coopérative créée en 1992 par 3 coopératives lorraines. Elle regroupe aujourd'hui 200 producteurs et traite 8 000 tonnes de fruits par saison.

Vegafruits à Saint Nicolas de Port dans les anciens locaux de la Brasserie de la ville où les équipes tournent en ce moment de 5h à 23h pour conditionner ou transformer les fruits.

Pour postuler, rendez-vous à Vegafruits, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur le site de Vegafruits.