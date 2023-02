Veigné : liquidation judiciaire prononcée pour l'entreprise Nouvelle Sourdillon

Après 74 ans d'existence, l'entreprise Nouvelle Sourdillon, à Veigné, va fermer ses portes. Plombée par environ six millions d'euros de dettes et n'arrivant plus à payer ses fournisseurs, elle a été liquidée par le tribunal de commerce de Tours, ce mardi 28 février.

Spécialisée dans la fabrication de robinets, la société avait été placée en redressement judiciaire, en octobre 2022. Le seul candidat à la reprise du site avait finalement retiré son offre, dans le courant du mois de février. Sur place, 47 salariés, d'une moyenne d'âge de 54 ans, vont donc se retrouver au chômage. Ils seront réuniront, ce mercredi, dans le réfectoire de l'entreprise où l'administrateur judiciaire et le liquidateur leur expliqueront les modalités de licenciement. Comme ils sont moins de 50, il n'y aura pas de plan social.