Vélib' à Paris : Smoovengo obtient le marché pour 15 ans

Le marché des vélos en libre-service Vélib' revient à Smoovengo au détriment de JCDecaux qui avait ce marché depuis la mise en place des Vélib' à Paris en 2007. Le syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole a voté, mercredi, en faveur de la start up de Montpellier à une "écrasante majorité".

Smoovengo, obtient le marché des Vélib' à Paris pour 15 ans. C'est un marché qui s'élève à 600 millions d'euros. Le syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole a voté mercredi en faveur de la start up de Montpellier (Hérault), à une large majorité. Le syndicat regroupe Paris et une centaine de villes partenaires.

JCDecaux est donc écarté de ce marché qu'il détenait depuis la mise en place du service en 2007. Le géant français de l'affichage publicitaire avait annoncé mardi avoir déposé un recours en référé pour contester l'attribution du marché à Smoovengo mais Marie-Pierre de la Gontrie, la présidente du Syndicat mixte, est confiante. Elle s'est dite sereine quant à l'issue de ce recours.

Les nouveaux tarifs seront connus cet automne

Pour l'instant, on ne connait pas les tarifs qui seront appliqués par Smoovengo pour les nouveaux Vélib'. Ils devraient être connus à l'automne. Marie-Pierre de la Gontrie indique aussi que le remplacement du matériel devrait avoir lieu, en quelques semaines, pendant l'hiver 2017-2018.

A quoi vont ressembler les nouveaux Vélib' ?

Les Vélib'2 seront plus légers. Un boitier électronique embarqué permettra de les géolocaliser. Les vélos pourront être déposés à une station même si elle est pleine. Ces Vélib' seront équipés d'une fourche-cadenas qui devrait être plus efficace contre les vols et le vandalisme

Le système Vélib' compte actuellement 1.800 stations et 20.000 vélos. Le nouveau marché entrera en vigueur en janvier 2018 pour 15 ans.

Que deviennent les salariés Vélib' ?

La semaine dernière, une centaine de salariés de Cyclocity avait manifesté devant la mairie de Paris pour dire leur inquiétude. Ils réclamaient un engagement pour l'emploi de tous les agents Vélib'. Le syndicat mixte et la Mairie de Paris ont assuré qu'ils seraient "attentifs à ce qu'aucun salarié ne reste sur le carreau". De son côté, Smoovengo avait indiqué que les salariés de l'actuel exploitant seraient prioritaires à l'embauche.