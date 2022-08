Vélo électrique : des aides "insuffisantes" selon les vendeurs du Berry

Depuis ce lundi 15 août, l'aide de l'État pour l'achat d'un vélo électrique passe de 200 à 300 euros. Le coup de pouce, mis en place jusqu'à la fin de l'année, concerne principalement les foyers modestes. Il est réservé aux personnes dont le revenu fiscal par part est inférieur à 13.489 euros. Les personnes à très faibles revenus ou en situation de handicap pourront toucher jusqu’à 400 euros.

"Mes clients n'ont pas de faibles revenus"

Une aide "insuffisante", selon de nombreux vendeurs du Berry, au regard du prix d'achat d'un vélo électrique. "Un vélo à assistance électrique coûte près de 2.000 euros, rappelle Ignace De Clerck, gérant de Velo Elec à Châteauroux. Dans mon magasin, les clients qui achètent des vélos électriques n'ont pas de faibles revenus".

"Cette prime est censée aider beaucoup de personnes mais finalement peu de gens y accèdent, c'est contradictoire", ajoute-t-il. Le vendeur de vélos soulève une autre problématique : la batterie d'un vélo à assistance électrique a une durée de vie de 5 ans. "Pour la changer, il faut investir au moins 400 euros, ça peut vite revenir cher", souligne Ignace De Clerck.

"On peine à se procurer des vélos"

Depuis deux ans, le monde fait également face à une pénurie de vélos, qu'ils soient à assistance électrique ou non. "Depuis le confinement, il y a une euphorie du vélo, malheureusement, on ne l'avait pas prévu. En 2020, la vente mondiale de vélos a augmenté de 50 %", explique Patrice Girault, gérant de Cycl'One au Poinçonnet.

La forte demande pour le vélo conduit à des tensions mondiales d'approvisionnement."Même s'il existe de nombreuses marques de vélos, il y a peu de fabricants. On manque de pneus, de chaînes, de batteries et de moteurs, énumère Patrice Girault. On peine à se procurer des vélos". L'aide du gouvernement n'est ainsi "pas très utile", s'il n'y a pas de vélos disponibles à l'achat. La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 2026.