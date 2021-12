Velocità, pour développer l’usage de la bicyclette en ville

Sur tout le territoire des initiatives émergent pour faciliter le déplacement dans les centres urbains saturés de voitures. C’est le cas de Velocità, dont les bénévoles encouragent la pratique du vélo à tous les âges comme solution au problème de la circulation et du stationnement.

Notre credo, c'est le vélo !

A Ajaccio, la vingtaine de bénévoles de l’association Velocità ont un seul objectif : promouvoir l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement économique, écologique, sain, non polluant et silencieux, complémentaire aux transports en commun. Pour y parvenir, il faut donc éduquer les usagers. A ce jour l'association recense une centaine d'adhérents.

L'atelier réparation et entretien de vélos - Velocità

Parmi les objectifs, Velocità (que l'on peut retrouver sur internet en cliquant ici) propose d’étudier avec les usagers, les associations, ligues, fédérations, et les pouvoirs publics, des aménagements ou services destinés aux cyclistes de tous âges, et des propositions de loi ou autres dispositions réglementaires auprès de différents publics.

Elle est aussi active pour inciter ou participer à des campagnes de sensibilisation, et au développer tous les moyens destinés à favoriser l’usage de la bicyclette dans et hors de la ville.et appuyer toutes les actions en vue de la défense de l’usager cycliste et de l’amélioration de sa sécurité.

L'apprentissage du vélo pour les petits et les grands - Arnaud Pascal CAPA

Velocità recherche des bénévoles bricoleurs, animateurs d'atelier vélo, voire des militants sans cambouis, pour des actions de lobbying, sorties vélo et autres actions coup de poing