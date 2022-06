Vélorution contre le projet du Métrocâble

Le projet de Métrocâble, lancé par la Métropole de Grenoble et le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) en 2015, n'en finit pas de faire des opposants. Créé en janvier, le collectif "Stop Métrocâble" de Fontaine, mène une vélorution ce dimanche 12 juin.

Vous avez dit vélorution ?

Contraction des termes "vélo" et "révolution", la vélorution consiste donc à manifester... en vélo. Il faut dire que c'était le meilleur moyen de transport pour parcourir les 3,5km du tracé du futur transport aérien par câbles, entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine. "Meilleur que le Métrocâble", si on en croit Solène, membre du collectif "Stop Métrocâble".

Dimanche 12 juin, les opposants au projet sont appelés à se rassembler à 14h devant la mairie de Saint-Martin-le-Vinoux, munis de leur vélo. L'arrivée se fera vers 16h à Fontaine, où des boissons attendent les participants. Des échanges autour du projet pourront alors se faire, et à 18h, ce sera repas-concert au Chantier : "On voulait quelque chose de festif, parce que le sujet, l'urgence climatique, ça ne l'est pas trop", explique Solène.

En plus de l'argument écologique, les opposants agitent l'argument des financements publics : "Pour le coût (64,56 millions d'euros) que ça va avoir, et l'utilisation que les gens en feront, ça ne sert à rien", confirme Emmanuel Colin de Verdière, président d'ADTC - Se déplacer autrement, association de mobilités douces qui soutient le collectif "Stop Métrocâble". "On préférerait que cet argent soit utilisé pour faire des pistes cyclables et piétonnes pour traverser le Drac, par exemple."

Une opposition en extension

Si ADTC - Se déplacer autrement compte parmi les opposants historiques au projet de transport par câble, de nombreuses associations et citoyens ont fait entendre leur voix depuis : Alternatiba Grenoble a par exemple rejoint le collectif "Stop Métrocâble" lors de sa création. "On lutte pour stopper ce projet, explique Camille, membre d'Alternatiba, parce que il y a une enquête publique qui va sortir à l'automne, où les citoyens pourront donner leur avis. Et c'est très important que chacun et chacune se positionne pour faire valoir son droit de citoyen à dire stop."

Camille, membre d'Alternatiba, appelle les citoyens à répondre à l'enquête publique Copier

Pour l'heure, la SMMAG a validé le projet en juin 2020, choisissant le groupe Poma pour la réalisation de ce transport. Si le projet est maintenu, le Métrocâble devrait voir le jour en 2024.