Vélorution remet à neuf des vélos pour les enfants de familles en hébergement d'urgence à Périgueux

L'association Vélorution a offert ce mercredi 23 décembre une douzaine de vélos aux associations d'accueil des femmes victimes de violence et de réfugiés de Périgueux. Ces vélos d'enfant ont été spécialement récupérés en déchetterie et remis à neuf.

Ce sont deux bénévoles de l'association Vélorution qui ont eu l'idée d'offrir des vélos à des enfants vivant dans des conditions précaires à Périgueux. Laurie et Diawara ont redonné vie à treize vélos récupérés en déchetterie, dans l'atelier de Jean-Michel Rigaudie. Ces vélos pour enfants de 3 à 8 ans ont été livrés ce mercredi à trois associations d'accueil d'urgence de Périgueux, pour les femmes victimes de violence, les sans-abris, les réfugiés et demandeurs d'asile. Ces vélos ont été immédiatement redistribués par l'APARE (l'Association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion), la Halte-24, et l'Association de soutien de la Dordogne.

Des vélos récupérés en déchetterie

Jean-Michel Rigaudie, le chef d'atelier de l'association, Vélorution, récupère ces vélos en déchetterie "beaucoup de gens jettent des vélos qui sont en état, et il suffit d'une petite opération de nettoyage, de remplacer les câbles de frein et d'un réglage pour les offrir." Léa Martrinchat et Pascal Lacombe, deux travailleurs sociaux de l'APARE, sont venus prendre six vélos, pour des enfants de leur dizaine d'hébergements d'urgence. "Ce sont des familles qui ont très peu de ressources voire pas du tout - explique Léa - et qui seront très contentes d’avoir ces vélos." Pour son collègue Pascal, ces vélos seront aussi un bon moyen de sortir les parents de sortir de leur isolement : "Ça permet aux parents d’accompagner leurs enfants. Le plus dur ça va être de convaincre les parents de suivre les enfants."

Léa et Pascal de l’APARE sont venus chercher une demi-douzaine de petits vélos © Radio France - Harry Sagot