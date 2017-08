Vendanges 2017 en Champagne : dernière ligne droite pour recruter

Les dates des vendanges en Champagne, commune par commune, seront connues ce samedi et en attendant, certains recrutent encore des saisonniers. Un bureau spécial vendanges ouvre ses portes à Epernay, a côté de la gare SNCF, pour le recrutement de dernière minute.

Alors que les dates de vendanges seront connues samedi, Pôle emploi a ouvert comme chaque année ce lundi 21 août son point spécial viticulture, dans la cour de la gare SNCF à Epernay. Un bureau où les demandeurs d'emploi peuvent consulter et se positionner sur des offres. Des offres enregistrées avant et pendant toute la durée des vendanges, mais surtout vérifiées avec les viticulteurs. "Pour les personnes qui postulent, nous on a vérifié au préalable que l'établissement qui a déposé une offre existe réellement... sur d'autres sites quelqu'un qui ne serait même pas employeur peut déposer une offre en s'inventant viticulteur...", souligne Fabrice Mathieu, conseiller Pôle emploi au bureau spécial vendanges, quand on lui parle des autres modes de recrutement.

Pour l'instant, le bureau spécial vendanges gère 1500 postes sur le bassin d'Epernay

Prestataires de service, réseaux sociaux... en effet, le recrutement via Pôle emploi est plutôt minoritaire au regard du nombre de saisonniers employés en Champagne -estimé à 120 000- pour les vendanges. L'an dernier, le bureau spécial vendanges a géré près de 2000 postes dans le bassin d'Epernay et certains demandeurs d'emploi sont sont venus dès l'ouverture se manifester. "On travaille en famille et on cherche pour plusieurs équipes... à la tâche plutôt qu'à l'heure", explique une mère de famille membre de la communauté des gens de voyage. Chaque année, elle et ses proches installent leurs caravanes à Epernay pour les vendanges, mais visiblement c'est de plus en plus difficile... "ils en veulent moins, ou ils prennent plus les étrangers que nous maintenant", avance cette habituée de la cueillette.

Les conseillers sont là pour enregistrer les nouvelles offres et informer les demandeurs d'emploi. © Radio France - Sophie Constanzer

Postes à la cueillette rémunérés à la tâche ou à l'heure, voilà le gros des offres. Et c'est plus dur encore pour les demandeurs d'emploi de trouver d'autres postes, au pressoir par exemple. "Ca fait 3,4 ans que je fais que des remplacements, c'est des opérations ponctuelles, ils t'appellent au dernier moment, ils disent "si tu fais des preuves on te reprendra l'année prochaine... mais entre temps la personne de l'année d'avant revient... c'est pas évident", souligne Nicolas, 45 ans, qui est venu avec son CV et l'espoir de trouver un poste au pressoir ou en cuverie.

10 à 15 nouvelles offres peuvent se rajouter chaque jour

Et le bureau spécial vendanges de Pôle emploi sera encore plus sollicité quand les vendanges auront commencer pour remplacer certains absents au pied levé. "Il y a souvent des viticulteurs qui nous appellent pour nous dire qu'il y a des équipes qui se désistent donc très souvent on a 2, 3 jours pour réagir et pour constituer de nouvelles équipes... faut être réactif", explique Claire, l'une des conseillères Pôle emploi du bureau spécial vendanges. Dernière incertitude à lever : quand auront lieu les premiers coups de sécateurs dans les vignes ?

Les affiches sont traduites dans 10 langues différentes. © Radio France - Sophie Constanzer

La réunion du comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) pour fixer les dates de vendanges en Champagne, commune par commune et cépage par cépage, aura lieu ce samedi 26 août.