Les vendanges sont terminées en Champagne et la quantité exceptionnelle de raisin récolté est une bonne nouvelle pour la distillerie Goyard. Elle récolte 80% du volume de marcs de raisin de la Champagne et le transforme. Reportage.

Ay, France

"Sur une année moyenne on récolte environ 75.000 tonnes de marcs de raisin, et cette année on atteint les 110.000 tonnes, donc c'est une année exceptionnelle !", souligne Michaël Robiney, responsable marketing de la Distillerie Goyard, qui collecte les marcs de raisin sur l'ensemble de l'appellation Champagne. Année 2018 exceptionnelle après un va-et-vient de camions incessant sur le site pendant trois semaines : 50 transporteurs, 300 camions qui ont tourné pendant toute la durée des vendanges... et jusqu'à 9000 tonnes de marcs de raisin collectés en une seule journée !

Forte activité à la distillerie jusqu'au mois de décembre

Au total, il existe 400 points de collecte un peu partout dans la zone d'appellation, et quatre sites de réception : 3 sites dans la Marne -dont la Distillerie d'Ay-et un dans l'Aube. Et le défilé des camions n'est pas terminé puisque d'autres sous-produits de la vigne arrivent sur le site. "On est occupés à essayer de faire du creux dans nos cuves pour réceptionner les liquides qui arrivent du vignoble : on reçoit des vins, on reçoit des bourbes en quantité assez importantes...", précise Michaël Robiney.

Forte activité à la Distillerie Goyard à Ay : "c'est une année exceptionnelle". Copier

Payée par les vignerons, la prestation de collecte est fixée à la tonne de marc. © Radio France - Sophie Constanzer

à lire Premier bilan plus que positif pour les vendanges en Champagne

Plusieurs débouchés pour les "sous-produits" du raisin

Pendant toute la durée de la collecte de marcs de raisin, une attention particulière est portée sur les pépins de raisins. "Pour préserver ses propriétés antioxydantes, il faut extraire le pépin, le sécher, au plus tard 24 heures après la sortie du pressoir donc ça nécessite une logistique bien huilée", explique Michaël Robiney. Les pépins de raisins déshydratés sont destinés à l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique, et ça représente 20 % du chiffre d'affaires de la distillerie.

Les jus, qui s'écoulent de la montagne de marcs de raisin stockées, sont quant à eux récupérés et versés dans une grande lagune. Les jus sont destinés à la production d'éthanol carburant : 15.000 à 20.000 hectolitres par an, envoyés vers un opérateur.

Le débouché principal des marcs de raisin reste la production d'eaux de vie. Si les ratafias sont confidentiels, la production d'eaux de vie de vins se développe. "On a la volonté d'avoir des marchés un peu différents des marchés européens puisqu'on veut démarrer un courant d'affaires vers les Etats-Unis, et il faut avoir un vieillissement minimum de deux ans", souligne Michaël Robiney, responsable marketing de la Distillerie Goyard.Un nouveau hangar a été construit sur le site d'Ay pour stocker les barriques.