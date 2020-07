vendanges 2020 en Champagne : la prochaine réunion pour déterminer le rendement fixée au 18 août

Après l'impossibilité de tomber d'accord mercredi 22 juillet pour fixer le rendement à l'hectare des vendanges 2020, vignerons et maisons de champagne ont coché une nouvelle date sur le calendrier. Ce sera le 18 août annonce le Comité Champagne CIVC. Mardi 18 août , une nouvelle réunion pour tenter de déboucher sur un consensus. Pour l'instant, c'est une guerre de tranchée qui oppose les représentants des vignerons et les maisons de champagne. Les premiers demandant un niveau de rendement qui corresponde aux ventes réelles de bouteilles de champagne en 2020 et qui permette d'assurer la pérennité des exploitations. les seconds entendant bien baisser le plancher et sans doute en deçà de 9000 kilos à l'hectare pour alléger les stocks . "On comprend bien que les uns et les autres ne sont pas d'accord sur les objectifs recherchés au travers de la fixation du rendement "écrit Maxime Toubart, président du SGV dans un courrier adressé à ses adhérents. 18 août, c'est tardif dans la mesure où les vendanges pourraient devoir démarrer dès le 15 pour les parcelles les plus précoces.

En juillet 2019, le rendement avait été fixé à 10 200 kilos à l'hectare